Mroźna niedziela w Zakopanem. Czy wieczorem spadnie śnieg 22.02.2026?

Zakopane dziś jak spędzimy niedzielę?

Poranek 22 lutego 2026 roku w Zakopanem nie rozpieszczał, przynosząc temperaturę odczuwalną na poziomie -8 stopni Celsjusza, mimo że termometry pokazywały -4 stopnie. Można śmiało stwierdzić, że to idealna pogoda dla prawdziwych górali, hartowanych przez surowe podhalańskie warunki. Zachmurzenie umiarkowane powoli ustępowało miejsca większym skupiskom chmur, sygnalizując zmiany.

Przez większą część dnia dominować będzie spore zachmurzenie, a termometry w ciągu dnia w Zakopanem pokażą maksymalnie -1 stopień Celsjusza. Wieczorem, około godziny 16:00, spodziewane są słabe opady śniegu, które mogą nieco uprzyjemnić zimowy krajobraz. Wiatr będzie umiarkowany, wiejąc z prędkością 2-3 m/s, więc nie powinien stanowić większego problemu dla spacerowiczów.

Szczegółowa prognoza pogody dla Zakopanego

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -4°C -8°C 2 m/s Brak 10:00 -4°C -7°C 2 m/s Brak 13:00 -2°C -5°C 3 m/s Brak 16:00 -1°C -4°C 3 m/s Słabe opady śniegu (0.41 mm) 19:00 -1°C -5°C 3 m/s Słabe opady śniegu (0.56 mm)

Prognoza na jutro. Co czeka Zakopane?

Poniedziałek, 23 lutego, w Zakopanem zapowiada się dynamicznie i z pewnością zaskoczy. Już w nocy spodziewane są intensywne opady śniegu, które nad ranem zamienią się w umiarkowany deszcz, a to wszystko przy temperaturze rosnącej do 3 stopni Celsjusza. Taka mieszanka może przyprawić o zawrót głowy.

W ciągu dnia utrzymają się temperatury dodatnie, oscylujące wokół 2-3 stopni, jednak nie zabraknie słabych opadów śniegu przez cały dzień. Wiatr będzie łagodny, co nieco złagodzi odczucie wilgoci. Warto przygotować się na typowo zmienną tatrzańską aurę, która nie daje się łatwo przewidzieć.

Jak przygotować się na pogodową huśtawkę?

Biorąc pod uwagę dzisiejszą mroźną niedzielę i jutrzejszą, bardzo zmienną aurę, warto pamiętać o odpowiednim ubiorze na cebulkę. Szczególnie przy wieczornych opadach śniegu, a potem deszczu, nieprzemakalna kurtka i solidne obuwie to podstawa. Spacer po Krupówkach może być malowniczy, ale tylko jeśli nie grozi nam przemoknięcie.

Jeśli planujesz wyjście w góry, nawet na niższe szlaki, nie zapomnij o sprawdzeniu aktualnych komunikatów GOPR i zabraniu ze sobą termosu z gorącą herbatą. Dodatnia temperatura jutro może sugerować lżejsze warunki, ale w górach pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie, a topniejący śnieg potrafi zaskoczyć. Dziś najlepiej cieszyć się zimową scenerią zza okna przy kawie, bo wieczór przyniesie już prawdziwe zimowe oblicze.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.