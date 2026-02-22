Warszawa pod chmurami. Czy deszcz popsuje niedzielne plany 22.02.2026?

Niedzielny poranek w Warszawie. Jaka pogoda?

Dzień 22 lutego 2026 roku w Warszawie rozpoczyna się dość spokojnie, choć z wyraźnym akcentem szarości. O poranku możemy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, co z pewnością nie zachęca do długich spacerów. Termometry wskażą około 4 stopnie Celsjusza, ale odczuwalna temperatura będzie bliska zeru. Wiatr zachodni, umiarkowany, nie powinien być jeszcze zbyt dokuczliwy dla mieszkańców stolicy.

Niestety, im bliżej popołudnia, tym pogoda będzie stawać się bardziej wymagająca. Około godziny 13:00, zachmurzenie stanie się duże, skutecznie przysłaniając słońce. Wraz z nadejściem późnego popołudnia, około 16:00, prognozowane są słabe opady deszczu. Będzie to sygnał, że warto mieć pod ręką parasol, bo aura zacznie pokazywać swoje bardziej mokre oblicze. Wieczorem deszcz będzie się utrzymywał, a temperatura spadnie do 3 stopni Celsjusza.

Szczegółowa prognoza pogody dla Warszawy

Poniżej prezentujemy szczegółową prognozę pogody dla Warszawy na 22.02.2026, z podziałem na godziny, aby łatwiej było zaplanować dzień.

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C 0°C 14.4 km/h Brak 10:00 4°C 0°C 14.4 km/h Brak 13:00 4°C 2°C 7.2 km/h Brak 16:00 3°C 0°C 10.8 km/h Słabe opady deszczu (0.75 mm) 19:00 5°C 2°C 14.4 km/h Słabe opady deszczu (0.83 mm)

Poniedziałek w stolicy. Czy deszcz odpuści?

Poniedziałek 23 lutego 2026 roku nie przyniesie w Warszawie znaczącej poprawy. Noc z niedzieli na poniedziałek ma być szczególnie deszczowa, z umiarkowanymi opadami i silniejszym wiatrem, dochodzącym do 16 km/h w porywach. Rankiem wciąż będziemy musieli zmagać się z dużym zachmurzeniem i stosunkowo niskimi temperaturami.

Przez cały dzień, pomimo że opady deszczu mogą stać się lżejsze lub chwilowo ustąpić, zachmurzenie pozostanie duże. Termometry wskażą około 4-5 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna utrzyma się w okolicach zera, a nawet spadnie do -1°C. Wiatr, choć może nieco zelżeć, nadal będzie odczuwalny. Mieszkańcy Warszawy muszą więc przygotować się na kolejny dzień wymagającej aury.

Jak przygotować się na kaprysy aury?

W obliczu prognozowanej deszczowej niedzieli i poniedziałku w Warszawie, warto odpowiednio się przygotować. Przede wszystkim, nie zapomnijmy o parasolu i nieprzemakalnym odzieniu, nawet jeśli rano wydaje się, że deszcz odpuścił. Temperatury odczuwalne są niskie, więc ciepła kurtka i szalik będą niezastąpione.

Jeśli niedzielne plany obejmują wyjścia, może warto rozejrzeć się za atrakcjami pod dachem? Muzea, galerie sztuki czy ciekawe wystawy to doskonała alternatywa dla spacerów. Dla tych, którzy muszą wyjść, silniejszy wiatr i wilgoć będą wymagały dodatkowej uwagi – szczególnie na drogach. Kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.