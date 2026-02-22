Ponury niedzielny poranek w Szczecinie. Nadciąga prawdziwa ulewa!

2026-02-22 6:29

Mieszkańcy Szczecina, przygotujcie się! Niedziela, 22 lutego 2026 roku, zapowiada się niezwykle ponuro i mokro. Od samego rana deszcz nie będzie odpuszczał, a im dalej w dzień, tym warunki pogodowe mogą być jeszcze gorsze. Sprawdźcie, co dokładnie czeka nas dziś i jutro w mieście!

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Osoba w ciemnej kurtce z kapturem i niebieskich dżinsach biegnie po mokrej, kamiennej nawierzchni, trzymając w lewej ręce otwarty, czarny parasol. Na pierwszym planie, po lewej stronie, wzdłuż chodnika ciągnie się rząd drzew o gołych gałęziach i ulicznych latarni. W tle, pod pochmurnym, szarym niebem, widać miasto z charakterystycznym budynkiem o czerwonym dachu i wysokiej, ciemnej wieży zegarowej z iglicą.

Deszczowa niedziela w Szczecinie. Co nas czeka?

Dziś, 22 lutego 2026 roku, Szczecin tonie w deszczu od samego rana! Już o godzinie 7:00 termometry wskazywały zaledwie 5 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura była jeszcze niższa, bo tylko 3 stopnie. Całkowite zachmurzenie i słabe opady deszczu dominują nad miastem, sprawiając, że trudno o dobry humor na start niedzieli.

Niestety, nic nie wskazuje na poprawę. W ciągu dnia deszcz będzie nam towarzyszył nieustannie, a do tego jeszcze wzmocni się wiatr. Przygotujcie się na to, że porywy mogą osiągać nawet 12 m/s, co w połączeniu z intensywnymi opadami stworzy bardzo nieprzyjemne warunki na zewnątrz. Ciśnienie również spada, co może wpłynąć na samopoczucie niektórych mieszkańców.

Szczegółowa prognoza pogody na 22.02.2026

CzasTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:005°C3°C2 m/sSłabe opady deszczu (0.69 mm)
10:004°C2°C3 m/sSłabe opady deszczu (1.54 mm)
13:004°C1°C4 m/sSłabe opady deszczu (0.65 mm)
16:006°C4°C3 m/sSłabe opady deszczu (0.76 mm)
19:008°C5°C5 m/sUmiarkowane opady deszczu (6.6 mm)
22:009°C5°C7 m/sSłabe opady deszczu (0.74 mm)

Co czeka Szczecin jutro? Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek, 23 lutego, nie przyniesie w Szczecinie ulgi od deszczu! Już w nocy z niedzieli na poniedziałek miasto będzie spowite chmurami i słabymi opadami. Rankiem, około godziny 7:00, temperatura wyniesie 7 stopni Celsjusza, ale nadal będzie nam towarzyszyć duże zachmurzenie, a wiatr utrzyma się na poziomie 5 m/s.

Przez cały dzień należy spodziewać się dalszych słabych opadów deszczu, z niewielkimi przerwami na zachmurzenie. W godzinach popołudniowych i wieczornych opady ponownie mogą się nasilić, osiągając 2.64 mm, a nawet 2.99 mm w ciągu 3 godzin. Warto zabrać ze sobą parasol, ponieważ w poniedziałek nie będzie ani chwili wytchnienia od deszczu.

Jak przetrwać deszczową pogodę w Szczecinie?

Kiedy deszcz i wiatr nie odpuszczają, najlepiej schronić się w ciepłym i suchym miejscu. W Szczecinie możesz wybrać się do jednego z wielu muzeów, takich jak Muzeum Narodowe, by podziwiać sztukę i historię. To doskonała okazja, aby nadrobić kulturalne zaległości i spędzić czas w przyjemnej atmosferze, z dala od szalejącej aury.

Pamiętajcie o odpowiednim ubiorze! Warstwy to podstawa – wodoodporna kurtka, ciepły sweter i solidne, nieprzemakalne buty to absolutne minimum. Nie zapomnijcie o parasolu, który będzie Waszym najlepszym przyjacielem w te deszczowe dni. Uważajcie na porywy wiatru, które mogą utrudniać poruszanie się po mieście.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.