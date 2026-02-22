Ponury niedzielny poranek w Szczecinie. Nadciąga prawdziwa ulewa!

Deszczowa niedziela w Szczecinie. Co nas czeka?

Dziś, 22 lutego 2026 roku, Szczecin tonie w deszczu od samego rana! Już o godzinie 7:00 termometry wskazywały zaledwie 5 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura była jeszcze niższa, bo tylko 3 stopnie. Całkowite zachmurzenie i słabe opady deszczu dominują nad miastem, sprawiając, że trudno o dobry humor na start niedzieli.

Niestety, nic nie wskazuje na poprawę. W ciągu dnia deszcz będzie nam towarzyszył nieustannie, a do tego jeszcze wzmocni się wiatr. Przygotujcie się na to, że porywy mogą osiągać nawet 12 m/s, co w połączeniu z intensywnymi opadami stworzy bardzo nieprzyjemne warunki na zewnątrz. Ciśnienie również spada, co może wpłynąć na samopoczucie niektórych mieszkańców.

Szczegółowa prognoza pogody na 22.02.2026

Czas Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 5°C 3°C 2 m/s Słabe opady deszczu (0.69 mm) 10:00 4°C 2°C 3 m/s Słabe opady deszczu (1.54 mm) 13:00 4°C 1°C 4 m/s Słabe opady deszczu (0.65 mm) 16:00 6°C 4°C 3 m/s Słabe opady deszczu (0.76 mm) 19:00 8°C 5°C 5 m/s Umiarkowane opady deszczu (6.6 mm) 22:00 9°C 5°C 7 m/s Słabe opady deszczu (0.74 mm)

Co czeka Szczecin jutro? Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek, 23 lutego, nie przyniesie w Szczecinie ulgi od deszczu! Już w nocy z niedzieli na poniedziałek miasto będzie spowite chmurami i słabymi opadami. Rankiem, około godziny 7:00, temperatura wyniesie 7 stopni Celsjusza, ale nadal będzie nam towarzyszyć duże zachmurzenie, a wiatr utrzyma się na poziomie 5 m/s.

Przez cały dzień należy spodziewać się dalszych słabych opadów deszczu, z niewielkimi przerwami na zachmurzenie. W godzinach popołudniowych i wieczornych opady ponownie mogą się nasilić, osiągając 2.64 mm, a nawet 2.99 mm w ciągu 3 godzin. Warto zabrać ze sobą parasol, ponieważ w poniedziałek nie będzie ani chwili wytchnienia od deszczu.

Jak przetrwać deszczową pogodę w Szczecinie?

Kiedy deszcz i wiatr nie odpuszczają, najlepiej schronić się w ciepłym i suchym miejscu. W Szczecinie możesz wybrać się do jednego z wielu muzeów, takich jak Muzeum Narodowe, by podziwiać sztukę i historię. To doskonała okazja, aby nadrobić kulturalne zaległości i spędzić czas w przyjemnej atmosferze, z dala od szalejącej aury.

Pamiętajcie o odpowiednim ubiorze! Warstwy to podstawa – wodoodporna kurtka, ciepły sweter i solidne, nieprzemakalne buty to absolutne minimum. Nie zapomnijcie o parasolu, który będzie Waszym najlepszym przyjacielem w te deszczowe dni. Uważajcie na porywy wiatru, które mogą utrudniać poruszanie się po mieście.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.