Ponura niedziela w Toruniu. Czy deszcz zaleje miasto 22.02.2026?

Alert Pogodowy AI
2026-02-22 6:31

Mieszkańcy Torunia, przygotujcie się! 22 lutego 2026 roku nad miastem zawisną ciężkie chmury, a prognozy wskazują na dramatyczne zmiany w pogodzie. Czy to koniec spokojnych dni? Popołudnie przyniesie ze sobą coś, co z pewnością zaskoczy niejednego mieszkańca. Sprawdź, co dokładnie szykuje dla nas niedziela!

Centralną część obrazu zajmuje duży, brukowany plac miejski, pokryty deszczem, co widać po odbiciach świateł latarni i budynków w mokrej nawierzchni. Po prawej stronie placu idzie samotna osoba w jaskrawożółtym płaszczu, trzymająca czarny parasol. Tło stanowi rząd kamienic, z których wyróżnia się duży, ceglany budynek z wysoką, spiczastą wieżą pokrytą zielonym dachem pośrodku, a także kamienice w odcieniach czerwieni i beżu. Ciemne, ołowiane chmury dominują niebo, kontrastując z ciepłym blaskiem ulicznych latarni, które rzucają długie, pomarańczowe odbicia na mokrym bruku.

Co czeka mieszkańców Torunia dziś?

Dziś, 22.02.2026, Toruń obudził się pod całkowicie zachmurzonym niebem, a słoneczne promienie pozostaną jedynie odległym wspomnieniem. Wczesnym rankiem termometry pokazywały zaledwie 2 stopnie Celsjusza, ale odczuwalna temperatura oscylowała wokół zimnego -1 stopnia! To idealny moment na ciepłą herbatę i planowanie dnia w zaciszu domu.

Niestety, sielanka nie potrwa długo, bo już po południu sytuacja ulegnie drastycznej zmianie. Prognozy wskazują, że słabe opady deszczu zaczną padać około godziny 13:00, by z każdą godziną przybierać na sile. Wieczorem deszcz stanie się umiarkowany, a wiatr nieco się wzmocni. Parasol i ciepła kurtka to dziś absolutny "must have"!

Szczegółowa prognoza pogody dla Torunia

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:002°C-1°C3 m/sBrak
10:002°C0°C2 m/sBrak
13:003°C0°C2 m/sSłaby deszcz
16:003°C1°C3 m/sSłaby deszcz
19:003°C0°C3 m/sSłaby deszcz

Jaka będzie pogoda jutro w Toruniu?

Poniedziałek, 23.02.2026, nie zapowiada się wcale lepiej! Już w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewamy się umiarkowanych opadów deszczu, a termometry pokażą około 4-7 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa, przez porywisty wiatr, który osiągnie nawet 8 m/s!

Przez cały dzień Toruń będzie pod wpływem zachmurzenia dużego, a przelotne opady deszczu powrócą po południu. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie, a ciśnienie delikatnie wzrośnie. Nie dajcie się zwieść pozorom – jutro również będzie potrzeba pełnej ochrony przed kapryśną aurą.

Co robić w taką pogodę w Toruniu?

Kiedy za oknem panuje deszczowa aura, Toruń oferuje wiele atrakcji pod dachem! Odwiedźcie Muzeum Piernika lub Dom Mikołaja Kopernika, gdzie można zanurzyć się w fascynującej historii miasta bez obaw o mokre ubranie. To doskonała okazja, by spędzić czas kreatywnie i uniknąć ponurej atmosfery panującej na zewnątrz.

Jeśli wolicie spokojniejsze rozrywki, polecamy relaks w jednej z przytulnych toruńskich kawiarni z widokiem na starówkę. Ciepła kawa i dobry film to zawsze świetny pomysł na przetrwanie deszczowego dnia. Pamiętajcie o zabraniu parasola i nieprzemakalnej kurtki, jeśli jednak musicie wyjść z domu!

