Ponura niedziela w Toruniu. Czy deszcz zaleje miasto 22.02.2026?

Co czeka mieszkańców Torunia dziś?

Dziś, 22.02.2026, Toruń obudził się pod całkowicie zachmurzonym niebem, a słoneczne promienie pozostaną jedynie odległym wspomnieniem. Wczesnym rankiem termometry pokazywały zaledwie 2 stopnie Celsjusza, ale odczuwalna temperatura oscylowała wokół zimnego -1 stopnia! To idealny moment na ciepłą herbatę i planowanie dnia w zaciszu domu.

Niestety, sielanka nie potrwa długo, bo już po południu sytuacja ulegnie drastycznej zmianie. Prognozy wskazują, że słabe opady deszczu zaczną padać około godziny 13:00, by z każdą godziną przybierać na sile. Wieczorem deszcz stanie się umiarkowany, a wiatr nieco się wzmocni. Parasol i ciepła kurtka to dziś absolutny "must have"!

Szczegółowa prognoza pogody dla Torunia

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 2°C -1°C 3 m/s Brak 10:00 2°C 0°C 2 m/s Brak 13:00 3°C 0°C 2 m/s Słaby deszcz 16:00 3°C 1°C 3 m/s Słaby deszcz 19:00 3°C 0°C 3 m/s Słaby deszcz

Jaka będzie pogoda jutro w Toruniu?

Poniedziałek, 23.02.2026, nie zapowiada się wcale lepiej! Już w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewamy się umiarkowanych opadów deszczu, a termometry pokażą około 4-7 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa, przez porywisty wiatr, który osiągnie nawet 8 m/s!

Przez cały dzień Toruń będzie pod wpływem zachmurzenia dużego, a przelotne opady deszczu powrócą po południu. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie, a ciśnienie delikatnie wzrośnie. Nie dajcie się zwieść pozorom – jutro również będzie potrzeba pełnej ochrony przed kapryśną aurą.

Co robić w taką pogodę w Toruniu?

Kiedy za oknem panuje deszczowa aura, Toruń oferuje wiele atrakcji pod dachem! Odwiedźcie Muzeum Piernika lub Dom Mikołaja Kopernika, gdzie można zanurzyć się w fascynującej historii miasta bez obaw o mokre ubranie. To doskonała okazja, by spędzić czas kreatywnie i uniknąć ponurej atmosfery panującej na zewnątrz.

Jeśli wolicie spokojniejsze rozrywki, polecamy relaks w jednej z przytulnych toruńskich kawiarni z widokiem na starówkę. Ciepła kawa i dobry film to zawsze świetny pomysł na przetrwanie deszczowego dnia. Pamiętajcie o zabraniu parasola i nieprzemakalnej kurtki, jeśli jednak musicie wyjść z domu!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.