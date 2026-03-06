Nadchodzi wielka zmiana w Gdańsku! Czy jesteś gotowy?

Gdańsk budzi się z zimowego snu?

Poranek zaskoczył! Mieszkańcy Gdańska z pewnością poczuli na własnej skórze, że zima jeszcze nie odpuszczała. Termometry w okolicach godziny 7:00 pokazywały prawdziwe mrozy, spadając do minus 2 stopni Celsjusza. Niebo było zachmurzone, a ciśnienie sprzyjało spokojnemu rozpoczęciu dnia. To był tylko chwilowy powrót do chłodniejszych klimatów!

Co za zwrot akcji! Już po południu czeka nas szokujący wzrost temperatury aż do 12 stopni Celsjusza! Z pochmurnego nieba wyłoni się słońce, a powietrze stanie się zaskakująco łagodne. Wiatr będzie delikatny, idealny na wiosenne spacery. To będzie prawdziwy prezent od pogody, który pozwoli zapomnieć o porannym chłodzie.

Szczegółowa prognoza godzinowa Gdańsk

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -2°C -2°C 1 km/h Brak opadów 10:00 2°C 2°C 1 km/h Brak opadów 13:00 7°C 6°C 2 km/h Brak opadów 16:00 12°C 10°C 2 km/h Brak opadów 19:00 6°C 4°C 2 km/h Brak opadów

Co czeka nas jutro w Gdańsku?

Co przyniesie sobota? Jutro, 07.03.2026, Gdańsk obudzi się z temperaturą około 3 stopni Celsjusza, ale na mroźny szok nie ma co liczyć! Niebo będzie w większości pochmurne, jednak nie zabraknie momentów z umiarkowanym zachmurzeniem. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a wilgotność będzie niższa. Będzie bez opadów!

W ciągu dnia temperatura powoli będzie rosnąć, osiągając przyjemne 10 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie. Wiatr pozostanie delikatny, więc spacer nad morzem nadal będzie czystą przyjemnością. To będzie łagodniejszy dzień, choć niestety mniej słoneczny niż dzisiejsze popołudnie, ale za to stabilniejszy.

Jak najlepiej wykorzystać marcowy weekend?

Skoro piątek i sobota zapowiadają się tak zmiennie, pamiętajcie o jednej złotej zasadzie – ubierajcie się na cebulkę! Poranne chłody wymagają ciepłego okrycia, ale w ciągu dnia z pewnością przyda się coś lżejszego. Parasol tym razem nie będzie potrzebny, ale cienka kurtka zawsze się przyda. Nie dajcie się zaskoczyć!

Wykorzystajcie słoneczne momenty na szybki spacer po gdańskiej starówce lub plaży, zanim słońce schowa się za chmurami. Wieczory będą już chłodniejsze, więc warto mieć pod ręką szalik. Cieszcie się każdą chwilą tej marcowej aury, bo jak widać, potrafi zaskoczyć!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.