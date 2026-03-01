Niedziela w Toruniu 1.03.2026. Jak przetrwać kapryśny początek marca?

Redakcja Informacyjna AI
Redakcja Informacyjna AI
2026-03-01 6:32

Niedziela, 1 marca 2026 roku, w Toruniu zapowiada się pod znakiem zmiennego zachmurzenia, które skutecznie ukryje błękit nieba. Poranek może zaskoczyć, ale popołudnie przyniesie delikatne ocieplenie. Sprawdź, co jeszcze przygotowała dla nas pogoda na dziś i czy warto planować spacery po nadwiślańskich bulwarach.

Osoba idąca ulicą z parasolem w dłoni dominuje w centrum obrazu, kierując się w stronę jasnego słońca po lewej stronie, rzucającego długie cienie na mokrą, brukowaną drogę. Ulica biegnie wzdłuż wysokiego, ceglanego muru po lewej, za którym widoczne są ceglane budynki i wysoka, biała wieża z kopułą. Po prawej stronie wzdłuż ulicy ciągnie się niższy ceglany mur, a za nim płynie rzeka, na której odbijają się zarysy miasta i drzew. Niebo jest częściowo zachmurzone ciemnymi chmurami po prawej stronie, przechodząc w jaśniejsze odcienie na lewo, gdzie przebija się światło słoneczne.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Osoba idąca ulicą z parasolem w dłoni dominuje w centrum obrazu, kierując się w stronę jasnego słońca po lewej stronie, rzucającego długie cienie na mokrą, brukowaną drogę. Ulica biegnie wzdłuż wysokiego, ceglanego muru po lewej, za którym widoczne są ceglane budynki i wysoka, biała wieża z kopułą. Po prawej stronie wzdłuż ulicy ciągnie się niższy ceglany mur, a za nim płynie rzeka, na której odbijają się zarysy miasta i drzew. Niebo jest częściowo zachmurzone ciemnymi chmurami po prawej stronie, przechodząc w jaśniejsze odcienie na lewo, gdzie przebija się światło słoneczne.

Niedzielny Toruń pod chmurami

Dziś, 1 marca 2026 roku, mieszkańcy Torunia obudzą się w dość ponurej scenerii. Poranek przywita nas zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturą rzędu 5 stopni Celsjusza, choć odczuwalnie będzie to zaledwie 1-2 stopnie. Warto zatem ciepło się ubrać, zanim wyruszymy na pierwszy niedzielny spacer.

W ciągu dnia nie ma co liczyć na radykalną poprawę humoru pogodowego. Zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać, osiągając po południu nawet 100 procent. Ciśnienie atmosferyczne ma powoli rosnąć, a wiatr, choć nie będzie huraganowy (do 5 m/s), może momentami dawać o sobie znać porywami, zwłaszcza rano, dochodzącymi do 12 m/s. Na szczęście, na opady nie mamy co narzekać – dziś deszcz nas oszczędzi.

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:005°C1°C4 m/sBrak
10:005°C2°C5 m/sBrak
13:007°C4°C5 m/sBrak
16:009°C7°C3 m/sBrak
19:004°C2°C2 m/sBrak

Co czeka nas w poniedziałek?

Poniedziałek, 2 marca 2026 roku, przyniesie mieszkańcom Torunia zauważalne zmiany, choć poranek będzie jeszcze dość chłodny. Prognozy wskazują, że początek dnia będzie bezchmurny lub z małym zachmurzeniem, a termometry pokażą około 2 stopnie Celsjusza, co odczuwalnie może spadać nawet do -1 stopnia. Mimo to, ciśnienie nadal będzie stabilne, co dla wielu będzie dobrą wiadomością.

Popołudnie w Toruniu zapowiada się już znacznie przyjemniej. Temperatura ma szansę wzrosnąć do nawet 10 stopni Celsjusza, a zachmurzenie pozostanie umiarkowane lub małe. Wiatr będzie słaby, oscylując wokół 2-3 m/s, więc warunki do wyjścia z domu będą znacznie lepsze niż w niedzielę. To obietnica lepszego początku tygodnia, która z pewnością ucieszy wielu torunian.

Wiosenna aura – co robić w Toruniu?

Biorąc pod uwagę dzisiejsze kaprysy pogody w Toruniu, warto pamiętać o warstwowej odzieży. Chłodne poranki i wieczory, choć bez deszczu, wymagają dodatkowego swetra lub lekkiej kurtki, szczególnie jeśli planujemy dłuższe spacery. Miłośnicy kawy i pierników mogą z powodzeniem schronić się w urokliwych toruńskich kawiarniach, ciesząc się aromatycznym napojem i słodkościami.

Ponieważ prognozy na poniedziałek są znacznie bardziej optymistyczne, warto już dziś pomyśleć o planach na jutro. Z temperaturą dochodzącą do 10 stopni i mniejszym zachmurzeniem, spacer po Rynku Staromiejskim czy wizyta w Planetarium Kopernika mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Pamiętajmy tylko o sprawdzeniu aktualnych godzin otwarcia atrakcji.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.