Niedziela w Toruniu 1.03.2026. Jak przetrwać kapryśny początek marca?

Niedzielny Toruń pod chmurami

Dziś, 1 marca 2026 roku, mieszkańcy Torunia obudzą się w dość ponurej scenerii. Poranek przywita nas zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturą rzędu 5 stopni Celsjusza, choć odczuwalnie będzie to zaledwie 1-2 stopnie. Warto zatem ciepło się ubrać, zanim wyruszymy na pierwszy niedzielny spacer.

W ciągu dnia nie ma co liczyć na radykalną poprawę humoru pogodowego. Zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać, osiągając po południu nawet 100 procent. Ciśnienie atmosferyczne ma powoli rosnąć, a wiatr, choć nie będzie huraganowy (do 5 m/s), może momentami dawać o sobie znać porywami, zwłaszcza rano, dochodzącymi do 12 m/s. Na szczęście, na opady nie mamy co narzekać – dziś deszcz nas oszczędzi.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 5°C 1°C 4 m/s Brak 10:00 5°C 2°C 5 m/s Brak 13:00 7°C 4°C 5 m/s Brak 16:00 9°C 7°C 3 m/s Brak 19:00 4°C 2°C 2 m/s Brak

Co czeka nas w poniedziałek?

Poniedziałek, 2 marca 2026 roku, przyniesie mieszkańcom Torunia zauważalne zmiany, choć poranek będzie jeszcze dość chłodny. Prognozy wskazują, że początek dnia będzie bezchmurny lub z małym zachmurzeniem, a termometry pokażą około 2 stopnie Celsjusza, co odczuwalnie może spadać nawet do -1 stopnia. Mimo to, ciśnienie nadal będzie stabilne, co dla wielu będzie dobrą wiadomością.

Popołudnie w Toruniu zapowiada się już znacznie przyjemniej. Temperatura ma szansę wzrosnąć do nawet 10 stopni Celsjusza, a zachmurzenie pozostanie umiarkowane lub małe. Wiatr będzie słaby, oscylując wokół 2-3 m/s, więc warunki do wyjścia z domu będą znacznie lepsze niż w niedzielę. To obietnica lepszego początku tygodnia, która z pewnością ucieszy wielu torunian.

Wiosenna aura – co robić w Toruniu?

Biorąc pod uwagę dzisiejsze kaprysy pogody w Toruniu, warto pamiętać o warstwowej odzieży. Chłodne poranki i wieczory, choć bez deszczu, wymagają dodatkowego swetra lub lekkiej kurtki, szczególnie jeśli planujemy dłuższe spacery. Miłośnicy kawy i pierników mogą z powodzeniem schronić się w urokliwych toruńskich kawiarniach, ciesząc się aromatycznym napojem i słodkościami.

Ponieważ prognozy na poniedziałek są znacznie bardziej optymistyczne, warto już dziś pomyśleć o planach na jutro. Z temperaturą dochodzącą do 10 stopni i mniejszym zachmurzeniem, spacer po Rynku Staromiejskim czy wizyta w Planetarium Kopernika mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Pamiętajmy tylko o sprawdzeniu aktualnych godzin otwarcia atrakcji.

