Wielkie zmiany w Szczecinie 01.03.2026! Nadchodzi szok?

2026-03-01 6:29

Mieszkańcy Szczecina, przygotujcie się! Dziś, 1 marca 2026 roku, pogoda zafunduje nam prawdziwą huśtawkę nastrojów. Od chmur po zaskakujące ocieplenie – dzień będzie pełen niespodzianek. Sprawdźcie, co dokładnie czeka nas na niebie i czy warto wyciągnąć lżejsze ubrania! To będzie fascynujący dzień.

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Scena przedstawia szeroki widok na rzekę, nabrzeże i panoramę miasta o zachodzie słońca. Duża połać ciemnoniebieskich chmur pokrywa lewą część nieba, przechodząc w jaśniejsze, złoto-pomarańczowe chmury po prawej stronie, oświetlone przez nisko położone słońce. Wzdłuż lewego brzegu rzeki rozciąga się promenada, na której idzie lub stoi kilka osób, niektóre z nich fotografują krajobraz telefonami komórkowymi. Po przeciwnej stronie rzeki widoczna jest zabudowa miejska z charakterystycznym wysokim, zielonym spiczastym dachem kościoła, otoczonym rzędem kolorowych kamienic i nowocześniejszych budynków. Złote światło odbija się od falującej tafli wody, tworząc świetliste smugi na jej powierzchni.

Szczecin dziś. Co na niebie?

Ależ będzie dzień w Szczecinie! Dziś, 1 marca 2026 roku, pogoda funduje nam prawdziwy rollercoaster emocji. Poranek zaskoczy nas zachmurzeniem dużym i temperaturą zaledwie 7 stopni, ale w odczuciu będzie znacznie chłodniej, bo tylko 3 stopnie!

Nie dajcie się jednak zwieść porannemu chłodowi! Chociaż wiatr powieje z prędkością do 5 m/s, z porywami do 10 m/s, to w ciągu dnia czeka nas prawdziwy przełom. Po południu, około godziny 16:00, termometry wskażą aż 10 stopni Celsjusza, a zachmurzenie stanie się umiarkowane. To znak, że wiosna puka do drzwi!

Szczegółowa pogoda na dziś

Oto pełna, godzinowa rozpiska pogody dla Szczecina na dziś, 1 marca 2026 roku. Sprawdźcie, co dokładnie pokaże niebo w każdej chwili!

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpadyOpis pogody
07:007°C3°CWiatr zachodni, 5 m/s, porywy do 10 m/sBrak opadówZachmurzenie duże
10:006°C3°CWiatr zachodni, 5 m/s, porywy do 8 m/sBrak opadówZachmurzenie duże
13:007°C5°CWiatr zachodni, 4 m/s, porywy do 6 m/sBrak opadówZachmurzenie duże
16:0010°C8°CWiatr południowo-zachodni, 4 m/s, porywy do 7 m/sBrak opadówZachmurzenie umiarkowane
19:005°C2°CWiatr południowo-zachodni, 3 m/s, porywy do 6 m/sBrak opadówZachmurzenie umiarkowane

Jaka pogoda czeka nas jutro?

Trzymajcie się mocno! Jutro, 2 marca, Szczecin czeka kolejny pogodowy zwrot akcji! Choć poranek przywita nas pochmurnym niebem i temperaturą zaledwie 3 stopni Celsjusza, to niech Was to nie zmyli. Czeka nas prawdziwa eksplozja wiosennej energii!

W ciągu dnia temperatura poszybuje w górę, osiągając szokujące 12 stopni Celsjusza po południu! Wiatr będzie łagodniejszy, z porywami do 7 m/s, więc nie poczujemy tego tak mocno. Cały dzień będzie bez opadów, idealny na długie spacery. Czy to już koniec zimowej dominacji?

Co warto zrobić w Szczecinie?

Mimo początkowego chłodu, dzisiejszy dzień w Szczecinie będzie idealny na aktywne spędzanie czasu! Gdy tylko słońce zacznie przebijać się przez chmury, wybierzcie się na spacer wzdłuż Wałów Chrobrego lub do Parku Kasprowicza. Wieczorem czeka nas czyste niebo, więc może warto pomyśleć o podziwianiu gwiazd!

Pamiętajcie, aby rano ubrać się warstwowo – z początku będzie chłodno, ale po południu poczujemy wyraźne ocieplenie. Warto mieć ze sobą lekką kurtkę i wygodne buty. Nie zapomnijcie też o dobrym humorze, bo w Szczecinie zawsze jest coś do odkrycia!

