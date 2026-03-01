Wielkie zmiany w Szczecinie 01.03.2026! Nadchodzi szok?

Szczecin dziś. Co na niebie?

Ależ będzie dzień w Szczecinie! Dziś, 1 marca 2026 roku, pogoda funduje nam prawdziwy rollercoaster emocji. Poranek zaskoczy nas zachmurzeniem dużym i temperaturą zaledwie 7 stopni, ale w odczuciu będzie znacznie chłodniej, bo tylko 3 stopnie!

Nie dajcie się jednak zwieść porannemu chłodowi! Chociaż wiatr powieje z prędkością do 5 m/s, z porywami do 10 m/s, to w ciągu dnia czeka nas prawdziwy przełom. Po południu, około godziny 16:00, termometry wskażą aż 10 stopni Celsjusza, a zachmurzenie stanie się umiarkowane. To znak, że wiosna puka do drzwi!

Szczegółowa pogoda na dziś

Oto pełna, godzinowa rozpiska pogody dla Szczecina na dziś, 1 marca 2026 roku. Sprawdźcie, co dokładnie pokaże niebo w każdej chwili!

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady Opis pogody 07:00 7°C 3°C Wiatr zachodni, 5 m/s, porywy do 10 m/s Brak opadów Zachmurzenie duże 10:00 6°C 3°C Wiatr zachodni, 5 m/s, porywy do 8 m/s Brak opadów Zachmurzenie duże 13:00 7°C 5°C Wiatr zachodni, 4 m/s, porywy do 6 m/s Brak opadów Zachmurzenie duże 16:00 10°C 8°C Wiatr południowo-zachodni, 4 m/s, porywy do 7 m/s Brak opadów Zachmurzenie umiarkowane 19:00 5°C 2°C Wiatr południowo-zachodni, 3 m/s, porywy do 6 m/s Brak opadów Zachmurzenie umiarkowane

Jaka pogoda czeka nas jutro?

Trzymajcie się mocno! Jutro, 2 marca, Szczecin czeka kolejny pogodowy zwrot akcji! Choć poranek przywita nas pochmurnym niebem i temperaturą zaledwie 3 stopni Celsjusza, to niech Was to nie zmyli. Czeka nas prawdziwa eksplozja wiosennej energii!

W ciągu dnia temperatura poszybuje w górę, osiągając szokujące 12 stopni Celsjusza po południu! Wiatr będzie łagodniejszy, z porywami do 7 m/s, więc nie poczujemy tego tak mocno. Cały dzień będzie bez opadów, idealny na długie spacery. Czy to już koniec zimowej dominacji?

Co warto zrobić w Szczecinie?

Mimo początkowego chłodu, dzisiejszy dzień w Szczecinie będzie idealny na aktywne spędzanie czasu! Gdy tylko słońce zacznie przebijać się przez chmury, wybierzcie się na spacer wzdłuż Wałów Chrobrego lub do Parku Kasprowicza. Wieczorem czeka nas czyste niebo, więc może warto pomyśleć o podziwianiu gwiazd!

Pamiętajcie, aby rano ubrać się warstwowo – z początku będzie chłodno, ale po południu poczujemy wyraźne ocieplenie. Warto mieć ze sobą lekką kurtkę i wygodne buty. Nie zapomnijcie też o dobrym humorze, bo w Szczecinie zawsze jest coś do odkrycia!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.