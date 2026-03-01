Wiosna w Warszawie, czy tylko z nazwy? Mieszkańcy czekają na cieplejsze słońce 01.03.2026!

Jaka będzie pogoda dzisiaj?

W niedzielę, 1 marca 2026 roku, mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dnia o zmiennym obliczu. Poranek przywitał nas co prawda z lekkim chłodem, ale wraz z upływem godzin temperatura zacznie sukcesywnie wzrastać, dając nadzieję na przyjemne popołudnie.

Początkowe pochmurne niebo stopniowo ustąpi miejsca jaśniejszym przebłyskom, choć do wieczora zachmurzenie znowu będzie rosło. W ciągu dnia odczuwalna temperatura będzie znacznie przyjemniejsza niż ta wskazywana przez termometr, zwłaszcza gdy wiatr nie będzie zbyt intensywny. Mimo wszystko, warto mieć pod ręką cieplejszą kurtkę na wieczorne wyjścia.

Szczegółowa prognoza pogody

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 3 stopnie Celsjusza 0 stopni Celsjusza 3 metry na sekundę Brak 09:00 6 stopni Celsjusza 2 stopnie Celsjusza 4 metry na sekundę Brak 12:00 10 stopni Celsjusza 9 stopni Celsjusza 5 metrów na sekundę Brak 15:00 12 stopni Celsjusza 11 stopni Celsjusza 4 metry na sekundę Brak 18:00 8 stopni Celsjusza 7 stopni Celsjusza 3 metry na sekundę Brak 21:00 5 stopni Celsjusza 4 stopnie Celsjusza 2 metry na sekundę Brak

Co przyniesie poniedziałek?

Nadchodzący poniedziałek, 2 marca, przyniesie nam nieco inne, ale nadal sprzyjające warunki, które pozwolą na przyjemne rozpoczęcie nowego tygodnia pracy. Poranek będzie bardzo chłodny, z temperaturą odczuwalną bliską zera, więc warto ubrać się warstwowo, wychodząc z domu.

Co ciekawe, pierwsze godziny dnia będą bezchmurne, co może dać nam szansę na zobaczenie wschodu słońca. Niestety, już od 10:00 niebo ponownie zasnują chmury, które pozostaną z nami aż do wieczora, przynosząc duże zachmurzenie przez większość dnia. Na szczęście, jak i dziś, opadów nie przewiduje się, więc parasole nie będą potrzebne.

Jak najlepiej wykorzystać ten dzień?

Mimo zmiennej pogody, niedziela w Warszawie oferuje wiele możliwości spędzania czasu. Z uwagi na brak opadów, idealnie sprawdzi się spacer po Łazienkach Królewskich lub Parku Ujazdowskim, gdzie można poczuć powiew nadchodzącej wiosny i podziwiać budzącą się do życia naturę. Warto zabrać ze sobą wygodne buty i warstwowy ubiór, aby dostosować się do zmieniającej się temperatury.

Jeśli preferujesz aktywności pod dachem, to również masz w czym wybierać. Możesz odwiedzić jedno z warszawskich muzeów, na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, albo skorzystać z oferty licznych kawiarni, aby rozgrzać się kubkiem gorącej kawy. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą lekką kurtkę i ewentualnie czapkę, szczególnie jeśli planujesz przebywać na zewnątrz po zachodzie słońca, kiedy temperatura zacznie spadać.

Dane pogodowe: © OpenWeather

