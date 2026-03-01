Wiosna w Warszawie, czy tylko z nazwy? Mieszkańcy czekają na cieplejsze słońce 01.03.2026!

2026-03-01 6:34

Pierwszy dzień marca, 01.03.2026, wita nas w Warszawie dość kapryśną aurą. Temperatury wreszcie zaczynają rosnąć, dając nadzieję na prawdziwą wiosnę, ale nie zabraknie też typowych dla tego okresu niespodzianek. Sprawdź, czy potrzebujesz parasola, czy raczej okulary przeciwsłoneczne, by cieszyć się nadchodzącym weekendem w stolicy.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Grupa ludzi idzie po mokrym chodniku wzdłuż ulicy z wysokimi budynkami w tle. Na pierwszym planie, od lewej, kobieta w ciemnej kurtce i jeansach z brązową torebką przewieszoną przez ramię, patrzy w górę. Obok niej mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych, oliwkowej kurtce i jeansach, trzyma otwarty, ciemny parasol, a po jego prawej kolejny mężczyzna w ciemnej bluzie i jeansach również patrzy w górę. W oddali, za ludźmi, góruje wysoki, zabytkowy wieżowiec z zegarami na szczycie, częściowo zasłonięty mgłą lub chmurami, otoczony nowoczesnymi, szklanymi budynkami. Niebo jest częściowo zachmurzone, z ciemniejszymi chmurami po prawej stronie i jaśniejszym, błękitnym niebem po lewej, a po lewej stronie kadru widoczne są gałęzie drzewa z młodymi, jasnozielonymi liśćmi.

Jaka będzie pogoda dzisiaj?

W niedzielę, 1 marca 2026 roku, mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dnia o zmiennym obliczu. Poranek przywitał nas co prawda z lekkim chłodem, ale wraz z upływem godzin temperatura zacznie sukcesywnie wzrastać, dając nadzieję na przyjemne popołudnie.

Początkowe pochmurne niebo stopniowo ustąpi miejsca jaśniejszym przebłyskom, choć do wieczora zachmurzenie znowu będzie rosło. W ciągu dnia odczuwalna temperatura będzie znacznie przyjemniejsza niż ta wskazywana przez termometr, zwłaszcza gdy wiatr nie będzie zbyt intensywny. Mimo wszystko, warto mieć pod ręką cieplejszą kurtkę na wieczorne wyjścia.

Szczegółowa prognoza pogody

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:003 stopnie Celsjusza0 stopni Celsjusza3 metry na sekundęBrak
09:006 stopni Celsjusza2 stopnie Celsjusza4 metry na sekundęBrak
12:0010 stopni Celsjusza9 stopni Celsjusza5 metrów na sekundęBrak
15:0012 stopni Celsjusza11 stopni Celsjusza4 metry na sekundęBrak
18:008 stopni Celsjusza7 stopni Celsjusza3 metry na sekundęBrak
21:005 stopni Celsjusza4 stopnie Celsjusza2 metry na sekundęBrak

Co przyniesie poniedziałek?

Nadchodzący poniedziałek, 2 marca, przyniesie nam nieco inne, ale nadal sprzyjające warunki, które pozwolą na przyjemne rozpoczęcie nowego tygodnia pracy. Poranek będzie bardzo chłodny, z temperaturą odczuwalną bliską zera, więc warto ubrać się warstwowo, wychodząc z domu.

Co ciekawe, pierwsze godziny dnia będą bezchmurne, co może dać nam szansę na zobaczenie wschodu słońca. Niestety, już od 10:00 niebo ponownie zasnują chmury, które pozostaną z nami aż do wieczora, przynosząc duże zachmurzenie przez większość dnia. Na szczęście, jak i dziś, opadów nie przewiduje się, więc parasole nie będą potrzebne.

Jak najlepiej wykorzystać ten dzień?

Mimo zmiennej pogody, niedziela w Warszawie oferuje wiele możliwości spędzania czasu. Z uwagi na brak opadów, idealnie sprawdzi się spacer po Łazienkach Królewskich lub Parku Ujazdowskim, gdzie można poczuć powiew nadchodzącej wiosny i podziwiać budzącą się do życia naturę. Warto zabrać ze sobą wygodne buty i warstwowy ubiór, aby dostosować się do zmieniającej się temperatury.

Jeśli preferujesz aktywności pod dachem, to również masz w czym wybierać. Możesz odwiedzić jedno z warszawskich muzeów, na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, albo skorzystać z oferty licznych kawiarni, aby rozgrzać się kubkiem gorącej kawy. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą lekką kurtkę i ewentualnie czapkę, szczególnie jeśli planujesz przebywać na zewnątrz po zachodzie słońca, kiedy temperatura zacznie spadać.

