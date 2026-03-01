Zakopane 01.03.2026 szykuje się na pogodowy rollercoaster. Czy wiosna zaskoczy w Tatrach?

Pogoda w Zakopanem dzisiaj 01.03.2026

Zimowy poranek w Zakopanem 01.03.2026 nie pozostawi złudzeń –początek marca wita nas chłodem, a termometry wskazują minus dwa stopnie Celsjusza, odczuwalne jako minus cztery. Na niebie dominują chmury, które jednak nie są zbyt gęste, dając nadzieję na przejaśnienia. Ciśnienie utrzymuje się na stabilnym poziomie, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów.

W ciągu dnia sytuacja ulegnie jednak diametralnej zmianie, bo wygląda na to, że prawdziwa wiosna próbuje wyprzedzić kalendarz. Około godziny 13.00 temperatura ma podskoczyć do czterech stopni Celsjusza, a wiatru prawie nie odczujemy. Pod wieczór, choć słońce zacznie zachodzić, temperatura utrzyma się na plusie, dając mieszkańcom i turystom Zakopanego przedsmak cieplejszych dni.

Szczegółowa prognoza pogody dla Zakopanego

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -2°C -4°C 2 m/s Brak 10:00 -1°C -1°C 1 m/s Brak 13:00 4°C 4°C 1 m/s Brak 16:00 6°C 6°C 0 m/s Brak 19:00 3°C 3°C 0 m/s Brak

Co przyniesie poniedziałek 02.03.2026 w Zakopanem?

W poniedziałek 02.03.2026, niestety, aura przypomni nam, że marzec bywa kapryśny. Już od wczesnego ranka spodziewamy się dużego zachmurzenia, które utrzyma się przez cały dzień. Temperatura będzie oscylować w okolicach dwóch stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza zbliży się do stu procent, co sprawi, że odczucie chłodu będzie znacznie intensywniejsze.

Około godziny 10.00 możemy spodziewać się symbolicznych, słabych opadów deszczu, które szybko przejdą w dalsze duże zachmurzenie. Wiatr pozostanie porywczy, ale jego prędkość nie przekroczy jednego metra na sekundę. To zdecydowanie gorsza prognoza niż na dziś, co oznacza, że poniedziałek będzie dniem wymagającym cieplejszego ubioru i parasola.

Jak spędzić dzień w kapryśnej aurze w Zakopanem?

Przy takiej zmiennej pogodzie, jak ta zapowiadana na początek marca w Zakopanem, kluczowe jest elastyczne podejście do planów. Dziś, przy cieplejszym popołudniu, warto wybrać się na spacer po Krupówkach czy do Doliny Strążyskiej, pamiętając jednak o warstwowej odzieży, która sprawdzi się przy dynamicznych zmianach temperatury.

Jutro, gdy pogoda będzie mniej sprzyjająca z uwagi na opady i zachmurzenie, doskonałym pomysłem będzie odwiedzenie jednego z zakopiańskich muzeów, takich jak Muzeum Tatrzańskie, czy relaks w termach. Parasol i nieprzemakalne obuwie to absolutna podstawa, by cieszyć się urokami Tatr niezależnie od kaprysów aury.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.