Wrocław budzi się do życia! Czy niedziela 01.03.2026 zaskoczy nas deszczem?

Wrocław. Jaka pogoda dziś czeka?

Dziś we Wrocławiu, 01.03.2026, rozpoczynamy dzień od całkowicie bezchmurnego nieba i temperatury w okolicach 8 stopni Celsjusza. Poranek będzie rześki, ale przyjemny, z delikatnym wiatrem wiejącym z zachodu, który z pewnością doda energii. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu.

Po południu sytuacja zacznie się zmieniać! Z każdym kwadrantem dnia na niebie pojawiać się będzie coraz więcej chmur, a temperatura osiągnie szczytową wartość 11 stopni Celsjusza około godziny 13:00. Niestety, wieczorem, po godzinie 19:00, nad Wrocławiem zawisną ciężkie, deszczowe chmury, które przyniosą ze sobą słabe opady deszczu. To z pewnością ochłodzi nieco atmosferę i przypomni nam, że marzec bywa kapryśny!

Wrocław. Godzinowa prognoza szczegółowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 8°C 6°C 4.0 m/s Brak 09:00 9°C 6°C 5.0 m/s Brak 12:00 11°C 9°C 4.0 m/s Brak 15:00 10°C 9°C 4.0 m/s Brak 18:00 10°C 10°C 1.0 m/s 0.22 mm deszczu 21:00 6°C 5°C 2.0 m/s Brak

Wrocław. Co jutro na niebie?

Mamy dla Was rewelacyjne wieści na jutro! Po dzisiejszych kaprysach pogody, poniedziałek 02.03.2026 przyniesie prawdziwą ulgę i słońce nad Wrocławiem. Cały dzień zapowiada się bezchmurnie, co jest idealną wiadomością na początek tygodnia! Rano temperatura wyniesie około 4 stopnie Celsjusza, ale szybko zacznie rosnąć.

W ciągu dnia termometry we Wrocławiu wskażą fantastyczne 11 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa. Wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny, co sprzyjać będzie długim spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu. To będzie jeden z tych dni, kiedy z chęcią wyjdziemy z domu i pooddychamy pełną piersią, ciesząc się słońcem!

Wrocław. Jak wykorzystać ten dzień?

Skoro w niedzielę pogoda będzie zmienna, zacznijmy dzień od energicznego spaceru po parku, zanim chmury na dobre przesłonią słońce. Pamiętajcie o warstwowej odzieży – rano będzie rześko, ale w ciągu dnia temperatura znacząco wzrośnie. Wieczorne opady deszczu to idealny pretekst, by zasiąść w jednej z urokliwych wrocławskich kawiarni z ciepłym napojem i dobrą książką!

Nie zapominajcie o zabraniu parasola! Szczególnie jeśli planujecie powrót do domu po zmroku, opady deszczu mogą Was zaskoczyć. Mimo to, dzień wrocławski dostarczy nam wielu wrażeń. Możecie też odwiedzić Panoramę Racławicką lub Hydropolis – tam deszcz nie popsuje Wam planów. Dane pogodowe: © OpenWeather

