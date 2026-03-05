Niesamowita metamorfoza. Takiego dnia 5 marca we Wrocławiu nikt się nie spodziewał!

2026-03-05 6:40

Wrocław, 5 marca 2026 roku, przygotuj się na totalne zaskoczenie! Początek dnia to chłodny, choć bezchmurny poranek, ale to, co wydarzy się później, wprawi cię w osłupienie. Temperatura poszybuje w górę! Czy to już prawdziwa wiosna? Sprawdź, co czeka mieszkańców wrocławia w ten niezwykły czwartek!

Podzielone na dwie części panoramiczne zdjęcie przedstawia rozległy plac miejski otoczony zabytkową architekturą pod błękitnym niebem z rozciągniętymi smugami chmur. Po lewej stronie dominuje duży, ceglany budynek z wysoką, zieloną, spiczastą wieżą, której szczyt wieńczy złota kula i chorągiewka. Dach tego budynku również jest zielony, z licznymi lukarnami i bogato zdobionymi szczytami. Na placu, pokrytym kostką brukową, widoczne są pojedyncze osoby i małe grupy ludzi, rzucające długie cienie w kierunku prawej strony obrazu, co sugeruje wczesne popołudnie lub późny ranek. Prawa część obrazu również ukazuje ten sam plac i podobne warunki oświetleniowe, jednak budynek po prawej stronie ma dwie wysokie, zielone wieże, z których jedna jest wyższa i smuklejsza, a druga nieco niższa i grubsza. Budynki na obu częściach obrazu mają ceglane elewacje, ozdobne okna i detale architektoniczne. W tle widać inne budynki miejskie, niektóre z jasnożółtymi fasadami, a także drzewa z jasnozielonymi liśćmi. Niebo w prawej części jest bardziej nasycone złocistymi barwami w pobliżu horyzontu, co wskazuje na słońce znajdujące się niżej, oraz smugami chmur, z jedną grubą, poziomą, przypominającą kępę.

Czy to koniec zimy we Wrocławiu?

Dzień 5 marca 2026 roku we Wrocławiu przyniesie nam prawdziwą pogodową huśtawkę! Poranek, choć z pozoru zimny i bezchmurny, jest zaledwie wstępem do tego, co wydarzy się w ciągu dnia. Już od godziny 7:00 termometry wskazywały zaledwie 2 stopnie Celsjusza, a ciśnienie wynosiło stabilne 1029 hPa. Czyste niebo i minimalny wiatr pozwalały jednak na spokojne rozpoczęcie czwartku.

Jednak uwaga! To, co nastąpi później, zaskoczy nawet największych pogodowych sceptyków! Wczesnym popołudniem temperatura poszybuje w górę, osiągając nawet 12 stopni Celsjusza około godziny 16:00! To prawdziwy szok termiczny, który z pewnością rozgrzeje serca mieszkańców Wrocławia. Bezchmurne niebo utrzyma się przez większość dnia, dając nadzieję na rychłe nadejście prawdziwej wiosny.

Szczegółowa prognoza na dziś

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:002°C2°C1 km/hBrak
09:003°C3°C0 km/hBrak
12:009°C9°C1 km/hBrak
15:0012°C10°C1 km/hBrak
18:003°C2°C2 km/hBrak
21:005°C3°C2 km/hBrak

Co czeka nas jutro we Wrocławiu?

Nie martw się, to nie koniec dobrych wiadomości dla Wrocławia! Piątek, 6 marca 2026 roku, zapowiada się równie spektakularnie, a może nawet lepiej! Poranek ponownie przywita nas bezchmurnym niebem, choć z odczuwalnie niższą temperaturą – około 2 stopni Celsjusza, a odczuwalnie nawet -1 stopień. Warto ubrać się na cebulkę!

Podobnie jak dzisiaj, to po południu nastąpi prawdziwy przełom. Prognoza na godziny popołudniowe wskazuje nawet 12 stopni Celsjusza! Cały dzień ma być bezchmurny, co pozwoli mieszkańcom Wrocławia cieszyć się słońcem i rosnącą temperaturą. To będzie idealny dzień na spacer lub spotkania na świeżym powietrzu.

Jak przygotować się na taką pogodę?

Taka pogoda to prawdziwa gratka dla mieszkańców Wrocławia! Kiedy temperatura skacze z 2 do 12 stopni w ciągu jednego dnia, warto mieć przy sobie zarówno lekką kurtkę, jak i cieplejszy szalik na poranne chłody. Nie zapomnij o okularach przeciwsłonecznych – słońce będzie operować z pełną mocą, szczególnie po południu.

Wykorzystaj ten dzień na maksa! Po tak dynamicznej prognozie, warto zaplanować popołudniowy spacer po Parku Szczytnickim lub relaks przy Odrze. To idealna okazja, by cieszyć się pierwszymi zwiastunami wiosny we Wrocławiu i naładować baterie przed weekendem. Dane pogodowe: © OpenWeather

