Niesamowita metamorfoza. Takiego dnia 5 marca we Wrocławiu nikt się nie spodziewał!

Czy to koniec zimy we Wrocławiu?

Dzień 5 marca 2026 roku we Wrocławiu przyniesie nam prawdziwą pogodową huśtawkę! Poranek, choć z pozoru zimny i bezchmurny, jest zaledwie wstępem do tego, co wydarzy się w ciągu dnia. Już od godziny 7:00 termometry wskazywały zaledwie 2 stopnie Celsjusza, a ciśnienie wynosiło stabilne 1029 hPa. Czyste niebo i minimalny wiatr pozwalały jednak na spokojne rozpoczęcie czwartku.

Jednak uwaga! To, co nastąpi później, zaskoczy nawet największych pogodowych sceptyków! Wczesnym popołudniem temperatura poszybuje w górę, osiągając nawet 12 stopni Celsjusza około godziny 16:00! To prawdziwy szok termiczny, który z pewnością rozgrzeje serca mieszkańców Wrocławia. Bezchmurne niebo utrzyma się przez większość dnia, dając nadzieję na rychłe nadejście prawdziwej wiosny.

Szczegółowa prognoza na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 2°C 2°C 1 km/h Brak 09:00 3°C 3°C 0 km/h Brak 12:00 9°C 9°C 1 km/h Brak 15:00 12°C 10°C 1 km/h Brak 18:00 3°C 2°C 2 km/h Brak 21:00 5°C 3°C 2 km/h Brak

Co czeka nas jutro we Wrocławiu?

Nie martw się, to nie koniec dobrych wiadomości dla Wrocławia! Piątek, 6 marca 2026 roku, zapowiada się równie spektakularnie, a może nawet lepiej! Poranek ponownie przywita nas bezchmurnym niebem, choć z odczuwalnie niższą temperaturą – około 2 stopni Celsjusza, a odczuwalnie nawet -1 stopień. Warto ubrać się na cebulkę!

Podobnie jak dzisiaj, to po południu nastąpi prawdziwy przełom. Prognoza na godziny popołudniowe wskazuje nawet 12 stopni Celsjusza! Cały dzień ma być bezchmurny, co pozwoli mieszkańcom Wrocławia cieszyć się słońcem i rosnącą temperaturą. To będzie idealny dzień na spacer lub spotkania na świeżym powietrzu.

Jak przygotować się na taką pogodę?

Taka pogoda to prawdziwa gratka dla mieszkańców Wrocławia! Kiedy temperatura skacze z 2 do 12 stopni w ciągu jednego dnia, warto mieć przy sobie zarówno lekką kurtkę, jak i cieplejszy szalik na poranne chłody. Nie zapomnij o okularach przeciwsłonecznych – słońce będzie operować z pełną mocą, szczególnie po południu.

Wykorzystaj ten dzień na maksa! Po tak dynamicznej prognozie, warto zaplanować popołudniowy spacer po Parku Szczytnickim lub relaks przy Odrze. To idealna okazja, by cieszyć się pierwszymi zwiastunami wiosny we Wrocławiu i naładować baterie przed weekendem. Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.