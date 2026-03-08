Niespodziewany zwrot pogody w Gdańsku. Czy to koniec zimowego marazmu?

Gdańsk budzi się ze snu

Dzień w Gdańsku, 08.03.2026, rozpocznie się sporym zachmurzeniem, które może nieco ostudzić optymizm. O godzinie 7 rano termometry pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura spadnie do mroźnych -2 stopni! To sygnał, by rano nie rezygnować z ciepłego ubioru. Ciśnienie wyniesie 1030 hPa, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów.

Jednak nie dajcie się zwieść porankowi! Już około godziny 10, zachmurzenie zacznie się zmniejszać, a słupki rtęci poszybują w górę. To będzie prawdziwy przełom w dzisiejszej pogodzie! Wiatr będzie umiarkowany, a jego siła nie powinna przeszkadzać w przyjemnym spędzaniu czasu.

Sensacyjna prognoza na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 2°C -2°C 3 m/s Brak 09:00 5°C 2°C 4 m/s Brak 12:00 11°C 10°C 5 m/s Brak 15:00 15°C 14°C 3 m/s Brak 18:00 8°C 6°C 3 m/s Brak 21:00 5°C 2°C 4 m/s Brak

Co przyniesie jutro w Gdańsku?

Po dzisiejszym zaskakującym ociepleniu, Gdańsk może liczyć na jeszcze więcej! Poniedziałek 09.03.2026 zapowiada się równie, a może nawet bardziej, spektakularnie. Cały dzień będzie bezchmurny, co oznacza mnóstwo słońca od samego rana aż do wieczora. Poranek będzie chłodny, z temperaturą około 3 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia temperatura wzrośnie do zachwycających 11 stopni Celsjusza! Wiatr utrzyma się na umiarkowanym poziomie, co zapewni idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ciśnienie delikatnie spadnie, ale pozostanie na wysokim poziomie. To będzie dzień, który warto wykorzystać!

Gdańsk zaprasza. Jak wykorzystać pogodę?

Taka pogoda to prawdziwe błogosławieństwo dla mieszkańców i turystów w Gdańsku! Kiedy słońce świeci tak mocno, a temperatura rośnie, warto wybrać się na długi spacer po plaży w Brzeźnie lub po Molo w Sopocie. Odczuwalna temperatura zachęca do aktywności na zewnątrz.

Popołudniowe temperatury osiągające nawet 15 stopni to idealny moment na spacer Długim Targiem lub po Ołowiance. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych – słońce będzie królować na niebie! To doskonała okazja, by poczuć prawdziwą wiosnę w sercu miasta.

