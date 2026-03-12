Pogodowa huśtawka 12 marca! Czy deszcz zepsuje dzień w Zakopanem?

Pogoda w Zakopanem dziś

Czwartek, 12 marca 2026 roku, w Zakopanem zapowiada się jako prawdziwy kalejdoskop pogodowy, pełen niespodzianek. Kto wstał wcześnie, ten poczuł rześki, niemal mroźny powiew. Temperatura wynosiła zaledwie 1 stopień Celsjusza. Odczuwalny chłód sięgał -1 stopnia. Przygotujcie się na nagłe zmiany!

Słońce jednak na chwilę zdecydowało się pokazać. Dawało nadzieję na przyjemniejszy dzień. Około południa temperatura miała wzrosnąć do 7 stopni Celsjusza. Niestety, ta idylla nie potrwa długo – popołudnie przyniesie gwałtowną zmianę! Po godzinie 16:00 należy spodziewać się słabych, ale uprzykrzających życie opadów deszczu, które utrzymają się także wieczorem, skutecznie studząc entuzjazm.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 1°C -1°C 2 m/s Brak 10:00 3°C 3°C 1 m/s Brak 13:00 7°C 7°C 1 m/s Brak 16:00 8°C 8°C 2 m/s 0.63 mm deszczu 19:00 5°C 5°C 0 m/s 0.65 mm deszczu

Co czeka nas jutro w Tatrach?

Po dzisiejszych kaprysach pogody, piątek w Zakopanem zapowiada się znacznie łagodniej i z dużą szansą na słońce! Poranek będzie jeszcze chłodny, z temperaturami oscylującymi wokół 3 stopni Celsjusza. Już od godziny 10:00 spodziewamy się wyraźnego ocieplenia. To zwiastuje przyjemniejszy dzień, pełen słońca.

Najwyższa temperatura, aż 10 stopni Celsjusza, pojawi się około południa. To z pewnością sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Zachmurzenie będzie małe, więc słońce ma szansę zagościć na dłużej. To idealny moment, aby zaplanować wycieczki, bo deszcz nie powinien już straszyć mieszkańców ani turystów.

Jak przygotować się na dzień?

Biorąc pod uwagę dzisiejszą pogodową huśtawkę, absolutnie kluczowe jest ubranie się na cebulkę! Zacznij od ciepłej bielizny, dodaj polar i kurtkę przeciwdeszczową. To szczególnie ważne, jeśli masz plany na popołudnie. Pamiętaj też o wygodnych, nieprzemakalnych butach. Mokre stopy to nic przyjemnego!

Nie zapomnij także o parasolu lub pelerynie przeciwdeszczowej, zwłaszcza jeśli wybierasz się w góry po południu. Termos z gorącą herbatą może okazać się Twoim najlepszym przyjacielem, gdy temperatura nagle spadnie, a wiatr zacznie doskwierać. Ciesz się Zakopanem, ale bądź zawsze gotowy na każdą ewentualność!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.