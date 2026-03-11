Pogoda w Lublinie na 11.03.2026. Czy zima jeszcze wróci?

Dzień pełen niespodzianek pogodowych

Poranek 11 marca 2026 roku w Lublinie zaskoczył mieszkańców delikatnymi opadami deszczu, które towarzyszyły temperaturze około 6 stopni Celsjusza. Ciśnienie utrzymywało się na stabilnym poziomie 1022 hektopaskali, a chmury szczelnie zasłaniały niebo, sprawiając, że odczuwalna temperatura oscylowała wokół 4 stopni. Była to typowa, dość ponura pobudka, która mogła zmylić co do dalszej części dnia.

Jednak z każdą godziną pogoda miała pokazywać swoje łagodniejsze oblicze. Już około południa termometry w Lublinie wskazywały 14 stopni, a zachmurzenie ustępowało, przechodząc w umiarkowane. Popołudnie miało być prawdziwym zwrotem – bezchmurne niebo i stabilna temperatura 14 stopni Celsjusza zapewniły idealne warunki do spacerów i odpoczynku na świeżym powietrzu, co mogło wprowadzić w błąd co do rzeczywistej pory roku.

Szczegółowa prognoza godzinowa Lublin

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 6°C 4°C 3 m/s 0,31 mm 09:00 9°C 6°C 5 m/s Brak 12:00 14°C 13°C 5 m/s Brak 15:00 14°C 13°C 4 m/s Brak 18:00 10°C 9°C 4 m/s Brak 21:00 10°C 9°C 4 m/s Brak

Jaka pogoda czeka nas jutro?

Czwartkowy poranek w Lublinie, 12 marca 2026 roku, przyniesie nam chłodniejsze powitanie niż środowy, z temperaturą wynoszącą około 5 stopni Celsjusza. Pomimo pochmurnego nieba, nie przewiduje się opadów, a wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na podobnym poziomie, co zwiastuje ogólną stabilność.

Jednak w ciągu dnia aura zdecydowanie się poprawi – podobnie jak dziś, w drugiej połowie dnia Lublin zobaczy słońce. Popołudnie zapowiada się z temperaturą dochodzącą do 14 stopni i bezchmurnym niebem, co pozwoli cieszyć się urokami wczesnej wiosny. Wieczorem, około 19:00, pojawi się niewielka szansa na słabe opady deszczu, które nie powinny jednak znacząco popsuć nastroju.

Jak najlepiej wykorzystać ten dzień?

Biorąc pod uwagę dzisiejsze, zmienne warunki pogodowe w Lublinie, 11 marca 2026 roku to dzień na sprytną strategię. Rozpocznijcie go od kubka ciepłej kawy i przygotowania na ewentualne poranne opady. Nie zapomnijcie o parasolu, który rano może okazać się niezastąpiony, ale nie pakujcie go zbyt głęboko, bo po południu raczej się już nie przyda.

Kiedy słońce wyjdzie zza chmur, to idealny moment, by wybrać się na spacer po Starym Mieście lub nad Zalew Zemborzycki. Temperatury będą bardzo przyjemne, więc lekka kurtka i okulary przeciwsłoneczne to must-have na popołudnie. Warto wykorzystać ten nieoczekiwany przypływ wiosennej aury, zanim pogoda znów zdecyduje się na jakiś kaprys.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.