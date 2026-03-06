Pogoda w Radomiu 06.03.2026. Czy zima wróci zaskoczyć mieszkańców?

2026-03-06 6:28

Mieszkańcy Radomia, przygotujcie się! Dzień 06.03.2026 przyniesie prawdziwy pogodowy rollercoaster. Poranek uderzy mrozem, ale co wydarzy się później? Czy słońce w końcu przebije się przez chmury i osłodzi nam piątkowe popołudnie? Sprawdź, co czeka Radom! To będzie niesamowity dzień, pełen niespodzianek, który zaskoczy nawet najstarszych górali!

Zimowy pejzaż rozświetlony promieniami słońca, nisko nad horyzontem po lewej stronie kadru, przebija się przez nagie gałęzie drzewa. Duża część nieba po lewej jest zasnuta ciemnymi chmurami, natomiast po prawej widnieje błękitne niebo z kilkoma jasnymi obłokami. W centrum obrazu, za drzewem, widać zamarzniętą rzekę lub jezioro oraz pas zabudowań na odległym brzegu, a dalej w tle, po prawej stronie, most. Pierwszy plan pokrywa gruba warstwa śniegu, z wyraźnymi śladami stóp, natomiast w środkowej części biegnie oświetlona droga, po której idzie samotna postać w ciemnej kurtce, otoczona delikatną mgiełką.

Radom, 06.03.2026: Zaskakujący początek dnia

Poranek w Radomiu 06.03.2026 wystartował z przytupem, choć niekoniecznie tym ciepłym! Termometry pokazywały aż -1 stopień Celsjusza, a odczuwalna temperatura była identyczna. Kto rano musiał wyjść z domu, z pewnością poczuł zimowy powiew. Dominowało zachmurzenie duże, więc słońce schowało się za gęstą pierzyną chmur.

Ale nie ma co się martwić, bo dzień ma zamiar zaskoczyć! Około południa temperatura podskoczy do 7 stopni, a po południu osiągnie niesamowite 10 stopni Celsjusza! Co więcej, chmury ustąpią miejsca błękitnemu niebu – szykuje się prawdziwy pogrom zimowej aury. Wieczorem nadal bezchmurnie, ale z temperaturą 6 stopni Celsjusza, więc warto pomyśleć o cieplejszym swetrze.

Szczegółowa prognoza pogody dla Radomia

Przygotuj się na to, co przyniesie piątek w Radomiu! Poniżej znajdziesz najdokładniejsze dane godzinowe, abyś mógł zaplanować każdy moment tego szalonego dnia. Sprawdź, kiedy słońce wyjrzy zza chmur, a kiedy poczujesz prawdziwe ciepło!

Ta tabela to Twój niezawodny przewodnik po pogodzie 06.03.2026. Pamiętaj, że każda godzina może przynieść niespodziankę, więc bądź czujny i przygotowany na wszystko! Od porannego mrozu po popołudniowe słońce – Radom znowu zaskoczy!

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:00-1°C-1°C1 km/hBrak
09:002°C2°C1 km/hBrak
12:007°C7°C1 km/hBrak
15:0010°C9°C1 km/hBrak
18:006°C4°C2 km/hBrak
21:004°C2°C2 km/hBrak

Co Radom pokaże w sobotę?

Sobota, 7 marca 2026 roku, zapowiada się jeszcze bardziej sensacyjnie! Radom obudzi się do życia pod czystym, bezchmurnym niebem. Już od rana termometry wskażą około 2 stopnie Celsjusza, ale słońce szybko zacznie swoje dzieło, rozgrzewając atmosferę do granic możliwości.

Prawdziwa rewelacja nadejdzie w ciągu dnia! W szczytowym momencie dnia temperatura w Radomiu osiągnie niesamowite 11 stopni Celsjusza, a odczuwalne ciepło będzie niemal identyczne. Będzie to idealny dzień na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu, bez obaw o deszcz czy śnieg – opadów zero!

Jak wykorzystać ten pogodowy cud?

Taka pogoda to prawdziwy skarb, zwłaszcza w marcu! Wykorzystajcie ten piątek i sobotę w Radomiu na maksimum. Od długich spacerów po parku po kawa na świeżym powietrzu – możliwości są nieograniczone. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych i lekkiej kurtce, bo chociaż słońce przygrzeje, poranki i wieczory wciąż mogą zaskoczyć chłodem!

Mimo wszystko, warto mieć pod ręką sweter. Wieczorem temperatura spadnie, więc ciepłe ubranie będzie kluczem do komfortowego spędzenia czasu na zewnątrz. Ciśnienie atmosferyczne będzie stabilne, w okolicach 1028-1030 hPa, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu – oby tak dalej, Radom!

