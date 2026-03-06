Pogoda w Radomiu 06.03.2026. Czy zima wróci zaskoczyć mieszkańców?

Radom, 06.03.2026: Zaskakujący początek dnia

Poranek w Radomiu 06.03.2026 wystartował z przytupem, choć niekoniecznie tym ciepłym! Termometry pokazywały aż -1 stopień Celsjusza, a odczuwalna temperatura była identyczna. Kto rano musiał wyjść z domu, z pewnością poczuł zimowy powiew. Dominowało zachmurzenie duże, więc słońce schowało się za gęstą pierzyną chmur.

Ale nie ma co się martwić, bo dzień ma zamiar zaskoczyć! Około południa temperatura podskoczy do 7 stopni, a po południu osiągnie niesamowite 10 stopni Celsjusza! Co więcej, chmury ustąpią miejsca błękitnemu niebu – szykuje się prawdziwy pogrom zimowej aury. Wieczorem nadal bezchmurnie, ale z temperaturą 6 stopni Celsjusza, więc warto pomyśleć o cieplejszym swetrze.

Szczegółowa prognoza pogody dla Radomia

Przygotuj się na to, co przyniesie piątek w Radomiu! Poniżej znajdziesz najdokładniejsze dane godzinowe, abyś mógł zaplanować każdy moment tego szalonego dnia. Sprawdź, kiedy słońce wyjrzy zza chmur, a kiedy poczujesz prawdziwe ciepło!

Ta tabela to Twój niezawodny przewodnik po pogodzie 06.03.2026. Pamiętaj, że każda godzina może przynieść niespodziankę, więc bądź czujny i przygotowany na wszystko! Od porannego mrozu po popołudniowe słońce – Radom znowu zaskoczy!

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 -1°C -1°C 1 km/h Brak 09:00 2°C 2°C 1 km/h Brak 12:00 7°C 7°C 1 km/h Brak 15:00 10°C 9°C 1 km/h Brak 18:00 6°C 4°C 2 km/h Brak 21:00 4°C 2°C 2 km/h Brak

Co Radom pokaże w sobotę?

Sobota, 7 marca 2026 roku, zapowiada się jeszcze bardziej sensacyjnie! Radom obudzi się do życia pod czystym, bezchmurnym niebem. Już od rana termometry wskażą około 2 stopnie Celsjusza, ale słońce szybko zacznie swoje dzieło, rozgrzewając atmosferę do granic możliwości.

Prawdziwa rewelacja nadejdzie w ciągu dnia! W szczytowym momencie dnia temperatura w Radomiu osiągnie niesamowite 11 stopni Celsjusza, a odczuwalne ciepło będzie niemal identyczne. Będzie to idealny dzień na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu, bez obaw o deszcz czy śnieg – opadów zero!

Jak wykorzystać ten pogodowy cud?

Taka pogoda to prawdziwy skarb, zwłaszcza w marcu! Wykorzystajcie ten piątek i sobotę w Radomiu na maksimum. Od długich spacerów po parku po kawa na świeżym powietrzu – możliwości są nieograniczone. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych i lekkiej kurtce, bo chociaż słońce przygrzeje, poranki i wieczory wciąż mogą zaskoczyć chłodem!

Mimo wszystko, warto mieć pod ręką sweter. Wieczorem temperatura spadnie, więc ciepłe ubranie będzie kluczem do komfortowego spędzenia czasu na zewnątrz. Ciśnienie atmosferyczne będzie stabilne, w okolicach 1028-1030 hPa, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu – oby tak dalej, Radom!

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.