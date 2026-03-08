Pogodowa bomba we Wrocławiu. Czy niedziela 08.03.2026 zaskoczy mieszkańców?

Niedziela 08.03.2026 – co szykuje niebo?

Wrocław, 08.03.2026 roku, budzi się pod zasłoną gęstych chmur! Poranek zacznie się chłodno, z temperaturą oscylującą wokół 3 stopni Celsjusza, a odczuwalna będzie nawet zero. To idealny moment na poranną kawę pod kocem!

Ale uwaga, to tylko cisza przed burzą – pogodową, oczywiście! Po południu czeka nas absolutny szok: termometry poszybują w górę! Około godziny 16:00 we Wrocławiu zanotujemy aż 15 stopni Celsjusza. Niestety, słońca wciąż będzie jak na lekarstwo, bo zachmurzenie pozostanie duże. Bez deszczu na szczęście!

Szczegółowa prognoza godzinowa we Wrocławiu

Poniżej znajdziesz wszystkie szczegóły prognozy pogody dla Wrocławia, abyś mógł zaplanować swoją niedzielę od A do Z. Przygotuj się na każdą ewentualność!

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Prawdopodobieństwo opadów 07:00 3°C 0°C 3 m/s 0% 10:00 5°C 2°C 4 m/s 0% 13:00 12°C 10°C 5 m/s 0% 16:00 15°C 13°C 3 m/s 0% 19:00 7°C 4°C 4 m/s 0%

Poniedziałek – czy wrócimy do zimna?

Po niedzielnej huśtawce nastrojów, poniedziałek 09.03.2026 zapowiada się równie ciekawie, a może nawet lepiej! Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie nam chłód, z temperaturą spadającą do 4 stopni Celsjusza, ale z mniejszym zachmurzeniem. Będzie to miłe ukojenie po intensywnym dniu.

Co najważniejsze, w poniedziałek od godzin popołudniowych nad Wrocławiem pojawi się długo wyczekiwane słońce! W południe termometry pokażą już 15 stopni Celsjusza, a niebo stanie się bezchmurne. To idealny dzień na rozpoczęcie tygodnia z dużą dawką witaminy D!

Jak wykorzystać pogodę we Wrocławiu?

Skoro w niedzielę zapowiada się chłodny, choć ciepły w środku dnia, ale pochmurny dzień, postaw na aktywności pod dachem rano! Odwiedź wrocławskie muzea, galerie, albo po prostu spędź czas z bliskimi w domowym zaciszu. Popołudniowe ocieplenie to doskonała okazja na spacer po Rynku.

Na poniedziałek, gdy niebo ma być bezchmurne i ciepłe, koniecznie zaplanuj coś na zewnątrz! Może wypad do Parku Szczytnickiego lub na Ostrów Tumski? Pamiętaj o zabraniu lekkiej kurtki na wieczór, gdy temperatura nieco spadnie, ale i tak będzie bardzo przyjemnie.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.