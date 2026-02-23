Poniedziałek w Szczecinie. Deszczowa aura zaskoczy mieszkańców 23.02.2026!

Zachmurzony poniedziałek w Szczecinie

Dziś, 23.02.2026, budzimy się w Szczecinie pod ciężką kołdrą chmur. Poranek nie przynosi ukojenia, wręcz przeciwnie – niebo spowite jest gęstym zachmurzeniem, które zdaje się zapowiadać dzień pełen niespodzianek. Temperatura ledwo przekracza 6 stopni Celsjusza, a odczuwalna jest jeszcze niższa, przez co nawet krótki spacer może okazać się wyzwaniem.

Co gorsza, od godziny 13:00 rozpoczynają się słabe opady deszczu, które z każdą godziną będą się nasilać. To zdecydowanie nie jest pogoda, by zapominać o parasolu. Wieczorem, około godziny 19:00, deszcz nie odpuści, a silne porywy wiatru osiągające nawet 13 m/s sprawią, że pogoda będzie mocno niesprzyjająca.

Szczegółowa prognoza godzinowa na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 6°C 2°C 4 m/s Brak 10:00 7°C 3°C 5 m/s Brak 13:00 8°C 5°C 6 m/s 0.11 mm 16:00 8°C 4°C 6 m/s 2.59 mm 19:00 6°C 3°C 5 m/s 2.64 mm

Jaka pogoda czeka nas jutro?

Wtorek w Szczecinie, 24.02.2026, rozpocznie się podobnie do poniedziałku – z opadami deszczu, które potrwają do godzin porannych. Temperatura w najchłodniejszych momentach spadnie do 4 stopni Celsjusza, a odczucie zimna wzmocni wiatr, choć nieco łagodniejszy niż dziś. Jednak jest światełko w tunelu, które może poprawić nastrój.

Od godziny 10:00 pogoda ma się znacząco poprawić. Deszcz ustąpi, a zachmurzenie stanie się umiarkowane, dając nadzieję na przebłyski słońca. Słupki rtęci podskoczą do przyjemnych 8 stopni Celsjusza w środku dnia, a wiatr osłabnie do zaledwie 3 m/s. To będzie dzień znacznie bardziej sprzyjający aktywnościom na zewnątrz niż pochmurny poniedziałek.

Jak przetrwać deszczowy dzień?

Biorąc pod uwagę dzisiejszą pogodę w Szczecinie, z deszczem i chłodem, warto zaplanować aktywności pod dachem. Może to idealny moment na wizytę w Muzeum Narodowym w Szczecinie, by podziwiać sztukę bez obaw o mokre ubranie. Alternatywnie, szczecińskie kawiarnie zapraszają na rozgrzewającą kawę, która doskonale uzupełni atmosferę deszczowego poniedziałku.

Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze – ciepła kurtka, parasol i wodoodporne buty to absolutna podstawa. Jeśli jednak musisz wyjść, nie lekceważ porywistego wiatru i niskiej temperatury odczuwalnej. Lepiej być przygotowanym na wszelkie kaprysy marcowej (tak, to luty, ale aura już zwiastuje marcowe humory) aury, niż potem żałować.

