Poniedziałek w Szczecinie. Deszczowa aura zaskoczy mieszkańców 23.02.2026!

Zachmurzony poniedziałek w Szczecinie
Dziś, 23.02.2026, budzimy się w Szczecinie pod ciężką kołdrą chmur. Poranek nie przynosi ukojenia, wręcz przeciwnie – niebo spowite jest gęstym zachmurzeniem, które zdaje się zapowiadać dzień pełen niespodzianek. Temperatura ledwo przekracza 6 stopni Celsjusza, a odczuwalna jest jeszcze niższa, przez co nawet krótki spacer może okazać się wyzwaniem.
Co gorsza, od godziny 13:00 rozpoczynają się słabe opady deszczu, które z każdą godziną będą się nasilać. To zdecydowanie nie jest pogoda, by zapominać o parasolu. Wieczorem, około godziny 19:00, deszcz nie odpuści, a silne porywy wiatru osiągające nawet 13 m/s sprawią, że pogoda będzie mocno niesprzyjająca.
Szczegółowa prognoza godzinowa na dziś
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|6°C
|2°C
|4 m/s
|Brak
|10:00
|7°C
|3°C
|5 m/s
|Brak
|13:00
|8°C
|5°C
|6 m/s
|0.11 mm
|16:00
|8°C
|4°C
|6 m/s
|2.59 mm
|19:00
|6°C
|3°C
|5 m/s
|2.64 mm
Jaka pogoda czeka nas jutro?
Wtorek w Szczecinie, 24.02.2026, rozpocznie się podobnie do poniedziałku – z opadami deszczu, które potrwają do godzin porannych. Temperatura w najchłodniejszych momentach spadnie do 4 stopni Celsjusza, a odczucie zimna wzmocni wiatr, choć nieco łagodniejszy niż dziś. Jednak jest światełko w tunelu, które może poprawić nastrój.
Od godziny 10:00 pogoda ma się znacząco poprawić. Deszcz ustąpi, a zachmurzenie stanie się umiarkowane, dając nadzieję na przebłyski słońca. Słupki rtęci podskoczą do przyjemnych 8 stopni Celsjusza w środku dnia, a wiatr osłabnie do zaledwie 3 m/s. To będzie dzień znacznie bardziej sprzyjający aktywnościom na zewnątrz niż pochmurny poniedziałek.
Jak przetrwać deszczowy dzień?
Biorąc pod uwagę dzisiejszą pogodę w Szczecinie, z deszczem i chłodem, warto zaplanować aktywności pod dachem. Może to idealny moment na wizytę w Muzeum Narodowym w Szczecinie, by podziwiać sztukę bez obaw o mokre ubranie. Alternatywnie, szczecińskie kawiarnie zapraszają na rozgrzewającą kawę, która doskonale uzupełni atmosferę deszczowego poniedziałku.
Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze – ciepła kurtka, parasol i wodoodporne buty to absolutna podstawa. Jeśli jednak musisz wyjść, nie lekceważ porywistego wiatru i niskiej temperatury odczuwalnej. Lepiej być przygotowanym na wszelkie kaprysy marcowej (tak, to luty, ale aura już zwiastuje marcowe humory) aury, niż potem żałować.
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.