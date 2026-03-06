Poranne chmury w Krakowie. Czy słońce nas rozpieści 6 marca?

Kraków budzi się pod chmurami

Poranek 6 marca 2026 roku w Krakowie nie zaskakuje optymizmem, bo miasto ponownie tonie w dość jednostajnym, pochmurnym krajobrazie. Termometry pokażą zaledwie 3-5 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura niestety nie będzie wiele wyższa, co z pewnością nie zachęca do porannych eskapad bez cieplejszej kurtki.

Jednak, jak to bywa w pogodzie, diabeł tkwi w szczegółach i na horyzoncie widać światełko w tunelu. Około południa sytuacja ma się diametralnie zmienić, a niebo nad Krakowem powoli zacznie się przejaśniać, by ustąpić miejsca bezchmurnemu niebu. To sygnał, że po niezbyt udanym poranku, reszta dnia może okazać się znacznie przyjemniejsza, dając nadzieję na popołudniowe promienie słońca.

Słońce triumfuje nad Krakowem

Po porannych, typowych dla tej pory roku widokach, odczuwalnie cieplej zrobi się już około godziny 13, kiedy to termometry wskażą solidne 9 stopni Celsjusza. Wraz ze wzrostem temperatury, wilgotność powietrza spadnie, co sprawi, że odczucie ciepła będzie znacznie przyjemniejsze, niż wskazywałaby na to sama temperatura.

Prawdziwa gratka czeka nas jednak popołudniu. Około godziny 16 w Krakowie temperatura poszybuje do 11 stopni Celsjusza, a niebo pozostanie niemal całkowicie bezchmurne. To idealna okazja, by po trudnym początku dnia wreszcie zaczerpnąć świeżego powietrza i cieszyć się urokami miasta, choćby krótkim spacerem po Plantach.

Godzinowa prognoza pogody w Krakowie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 3°C 3°C 1 m/s Brak 09:00 5°C 3°C 2 m/s Brak 12:00 9°C 7°C 3 m/s Brak 15:00 11°C 9°C 3 m/s Brak 18:00 6°C 4°C 3 m/s Brak 21:00 5°C 3°C 2 m/s Brak

Słoneczna sobota nad Wisłą

Nadchodząca sobota, 7 marca 2026 roku, jawi się w prognozach jako dzień wręcz wzorowy, a to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić weekend poza domem. Od samego rana możemy liczyć na bezchmurne niebo i łagodne 3 stopnie Celsjusza, co zwiastuje przyjemny, choć nadal rześki poranek.

Im bliżej południa, tym lepiej – temperatura systematycznie wzrośnie, osiągając około godziny 13 przyjemne 12 stopni Celsjusza. Niskie zachmurzenie i brak opadów to idealne warunki do długich spacerów, rowerowych wycieczek czy po prostu delektowania się kawą na świeżym powietrzu. Można zaryzykować stwierdzenie, że to będzie naprawdę udany dzień.

Weekend w Krakowie, co robić?

Skoro prognoza na weekend prezentuje się tak zachęcająco, aż żal byłoby przesiedzieć te dni w czterech ścianach. Warto pomyśleć o długim spacerze po Bulwarach Wiślanych lub wizycie na Kazimierzu, gdzie słońce pięknie podkreśli urok zabytkowych kamienic. Wczesna wiosna to też dobry moment na odkrywanie mniej uczęszczanych zakątków miasta, zanim zaczną je szturmować tłumy turystów.

Pamiętajmy jednak, że choć temperatury będą sprzyjać, poranki mogą być wciąż chłodne. Ubierzmy się na cebulkę, zabierzmy ze sobą lekką kurtkę, która ochroni przed ewentualnym wiatrem, i nie zapomnijmy o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce będzie operować z pełną mocą. Warto też zadbać o nawodnienie, zwłaszcza podczas dłuższych aktywności.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.