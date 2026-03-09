Poznań, 9 marca – Niesamowita zmiana! Dzień zaczyna się mrozem, a kończy... gorącym zaskoczeniem!

Poznań szykuje prawdziwy szok termiczny

Zacznijmy od rana, które w Poznaniu 9 marca 2026 roku przywitało nas dość... chłodno, oj chłodno! O godzinie 7:00 termometry wskazywały zaledwie 4 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura oscylowała wokół zera! To jak cios prosto w twarz dla tych, którzy już marzą o wiośnie. Ale spokojnie, mamy dla Was sensacyjne wieści na resztę dnia!

Słońce, nasz wielki sprzymierzeniec, szybko weźmie sprawy w swoje ręce! Już około południa poczujemy, jak prawdziwa wiosna puka do drzwi. O godzinie 13:00 temperatura wystrzeli do fantastycznych 13 stopni, a wiatr będzie łagodny. To prawdziwy pogodowy rollercoaster, który zapewni nam ekscytujący dzień pełen słońca i ciepła.

Popołudniowy szał ciepła przed wieczornym spadkiem

To nie koniec zaskoczeń! Około godziny 16:00 w Poznaniu zanotujemy prawdziwy szczyt ciepła – aż 15 stopni Celsjusza! To idealny moment na spacer po parku czy relaks na świeżym powietrzu. Słaby wiatr tylko potęguje wrażenie letniego dnia, choć gdzieniegdzie pojawią się już lekkie chmury, zapowiadające zmianę po zachodzie słońca.

Niestety, po tak gorącym popołudniu nadchodzi nieuchronny spadek. Gdy słońce zacznie chować się za horyzontem, temperatura drastycznie spadnie. Około godziny 19:00 na termometrach zobaczymy zaledwie 7 stopni, a odczuwalna temperatura wyniesie 5 stopni. Pamiętajcie o cieplejszym ubraniu, by nie dać się zaskoczyć wieczornemu chłodowi!

Szczegółowa prognoza pogody w Poznaniu na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C 0°C 4 km/h Brak 10:00 6°C 4°C 4 km/h Brak 13:00 13°C 11°C 4 km/h Brak 16:00 15°C 14°C 4 km/h Brak 19:00 7°C 5°C 4 km/h Brak

Jutro – pogoda z nutką deszczu?

Ależ to nie koniec naszych pogodowych emocji! Poznań, przygotuj się na kolejny dzień pełen niespodzianek, bo we wtorek, 10 marca 2026, aura znowu pokaże swoje zmienne oblicze. Poranek zacznie się jeszcze znośnie, ale później może nas czekać małe załamanie!

O ile rano, koło 7:00, zobaczymy 5 stopni Celsjusza, to w ciągu dnia temperatura znów powędruje do góry, osiągając nawet 13 stopni około 13:00! Niestety, około 16:00 w Poznaniu pojawią się słabe opady deszczu, które mogą pokrzyżować niektóre plany. Nie zapomnijcie o parasolach!

Co robić w Poznaniu przy takiej aurze?

Dziś, przy tak dynamicznej pogodzie, warto zaplanować popołudnie na świeżym powietrzu! Park Cytadela czy Ostrów Tumski to idealne miejsca na spacer, gdy słońce grzeje do 15 stopni. Pamiętajcie jednak, by mieć w zanadrzu cieplejszy sweter lub kurtkę, bo wieczorny spadek temperatury może być naprawdę odczuwalny!

Na jutro, z uwagi na prognozowane popołudniowe opady deszczu, dobrze jest mieć plan B. Może wizyta w Starym Browarze, Muzeum Narodowym w Poznaniu, albo seans filmowy? Nie pozwólcie, by niespodziewany deszcz zepsuł Wam humor! Pamiętajcie o tym, aby na jutro przygotować parasol, szczególnie jeśli planujecie wyjścia po południu.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.