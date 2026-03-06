Poznań budzi się w słońcu! Potem czeka nas prawdziwy szok temperaturowy.

Poznań szykuje prawdziwy szok termiczny

Poranek w Poznaniu 06.03.2026 przywitał nas lodowatym chłodem, z temperaturą zaledwie 1 stopnia Celsjusza! Jednak temperatura odczuwalna mogła zmrozić do szpiku kości, spadając nawet do -2 stopni. Ciśnienie na poziomie 1027 hPa wskazuje na stabilną, ale i nieco mroźną pogodę, idealną na poranną kawę w ciepłym szalu. Wiatr był ledwo wyczuwalny, co potęgowało wrażenie chłodnego spokoju.

Ale nie dajcie się zwieść mroźnemu początkowi dnia! Słońce szybko wzięło sprawy w swoje ręce, a już około godziny 13:00 termometry wskazywały aż 9 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą 7 stopni! To prawdziwa eksplozja wiosny, z minimalnym zachmurzeniem i lekkim wiatrem, idealna na spacer. Po południu, około 16:00, czeka nas kulminacja – szokujące 14 stopni Celsjusza! Czyste niebo sprawi, że poczujemy się niemal jak latem.

Szczegółowa prognoza pogody godzina po godzinie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 1°C -2°C 2 m/s Brak 10:00 3°C 0°C 3 m/s Brak 13:00 9°C 7°C 3 m/s Brak 16:00 14°C 12°C 3 m/s Brak 19:00 8°C 6°C 3 m/s Brak 22:00 6°C 3°C 3 m/s Brak

Co czeka nas jutro w Poznaniu?

Po dzisiejszym szaleństwie, poznaniacy mogą odetchnąć – jutro, 07.03.2026, również zapowiada się piękny, słoneczny dzień, choć z nieco niższymi maksymalnymi temperaturami! Poranek ponownie przywita nas chłodem, około 3 stopni Celsjusza, z odczuwalnymi 0 stopni, więc nie zapomnijcie o ciepłym ubiorze. Ciśnienie nadal będzie wysokie i stabilne, utrzymując dobrą pogodę.

W ciągu dnia słońce znowu pokaże swoją moc, a termometry w szczycie, około godziny 13:00 i 16:00, wskażą przyjemne 13 stopni Celsjusza! Wiatr utrzyma się na podobnym, lekkim poziomie, a co najważniejsze – nie przewiduje się żadnych opadów. Wieczór przyniesie nieco więcej chmur, ale temperatura pozostanie komfortowa, około 8 stopni Celsjusza.

Jak wykorzystać ten pogodowy cud?

Taka pogoda to idealna okazja, by ruszyć się z domu! W Poznaniu warto wybrać się na spacer po Starym Rynku i poczuć powiew wiosny. Popołudniowe temperatury zachęcają do wyjścia do parków – Park Wilsona czy Cytadela to doskonałe miejsca na relaks na świeżym powietrzu. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych – słońce będzie operować z pełną mocą!

Pamiętajcie jednak, że poranki są zdradliwe! Ubierajcie się na "cebulkę", aby móc łatwo dostosować strój do zmieniających się warunków. Warto mieć ze sobą lżejszą kurtkę, którą można zdjąć w południe, kiedy słońce będzie najmocniej grzało. To idealny dzień na długie spacery i cieszenie się pierwszymi oznakami prawdziwej wiosny w Poznaniu!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.