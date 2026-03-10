Poznań wreszcie łapie oddech. Czy to już prawdziwa wiosna 10 marca?

Słońce przebija się w Poznaniu

Wtorek, 10 marca 2026 roku, w Poznaniu zaskakuje swoją łagodnością, przynosząc wyraźną ulgę po ostatnich dniach. Poranek rozpocznie się bezchmurnym niebem i temperaturą około 5 stopni Celsjusza, co pozwoli na spokojne rozpoczęcie dnia.

W ciągu dnia temperatura będzie systematycznie rosnąć, by po południu osiągnąć nawet 15 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane nie powinno zepsuć ogólnego wrażenia, a wiatr będzie raczej umiarkowany, nie przekraczając 5 km/h.

Szczegółowa prognoza na 10 marca

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 5 stopni Celsjusza 2 stopnie Celsjusza 4 km/h Brak 09:00 7 stopni Celsjusza 4 stopnie Celsjusza 4 km/h Brak 12:00 11 stopni Celsjusza 10 stopni Celsjusza 5 km/h Brak 15:00 15 stopni Celsjusza 14 stopni Celsjusza 3 km/h Brak 18:00 9 stopni Celsjusza 7 stopni Celsjusza 3 km/h Brak 21:00 9 stopni Celsjusza 8 stopni Celsjusza 3 km/h Brak

Co przyniesie środa w Poznaniu?

Środa, 11 marca, również zapowiada się obiecująco, choć z pewnymi zmianami. Poranek przywita nas zachmurzeniem dużym i temperaturą około 7 stopni Celsjusza, z odczuwalnymi 5 stopniami. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na stabilnym poziomie, około 1018 hPa.

W ciągu dnia możemy spodziewać się przejaśnień, a termometry wskażą maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Niestety, po południu, około godziny 16:00, mogą pojawić się słabe opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, z kierunku południowo-zachodniego.

Plan na słoneczny wtorek?

Dzisiejszy dzień w Poznaniu to idealna okazja, by wreszcie wyjść z domu i poczuć powiew wiosny. Wybierz się na spacer nad Wartę, odwiedź Ostrów Tumski czy Stary Rynek. Mimo początkowego chłodu, warto zabrać ze sobą lekką kurtkę, która przyda się, gdy słońce zacznie mocniej grzać.

Pamiętajmy, że choć pogoda sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, marzec potrafi być kapryśny. Nie zapomnij o okularach przeciwsłonecznych, ponieważ promienie mogą być już intensywne, zwłaszcza przy bezchmurnym niebie.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.