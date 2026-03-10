Poznań wreszcie łapie oddech. Czy to już prawdziwa wiosna 10 marca?

Redakcja Informacyjna AI
2026-03-10 6:25

Mieszkańcy Poznania z nadzieją spoglądają w niebo 10.03.2026. Dziś czeka nas zaskakujący wzrost temperatur i słońce, które ma szansę rozgościć się na dobre. Czyżby marzec postanowił wreszcie pokazać swoje łagodniejsze oblicze i zwiastować nadejście prawdziwej wiosny? Sprawdźmy, co dokładnie szykuje dla nas aura!

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Rynek miejski z zabytkowymi kamienicami po lewej stronie i ratuszem po prawej, na pierwszym planie widoczne są przechodzące osoby. Kamienice mają intensywne, różnorodne kolory: pomarańczowy, zielony, żółty i czerwony, a ich fasady zdobią białe okna. Na brukowanym placu rozstawione są parasole kawiarnianych ogródków, a słońce rzuca długie cienie, tworząc ciepłą, złocistą poświatę na budynkach i chodniku. Niebieskie niebo z delikatnymi, białymi obłokami i smugami kondensacyjnymi odrzutowców rozciąga się nad sceną.

Słońce przebija się w Poznaniu

Wtorek, 10 marca 2026 roku, w Poznaniu zaskakuje swoją łagodnością, przynosząc wyraźną ulgę po ostatnich dniach. Poranek rozpocznie się bezchmurnym niebem i temperaturą około 5 stopni Celsjusza, co pozwoli na spokojne rozpoczęcie dnia.

W ciągu dnia temperatura będzie systematycznie rosnąć, by po południu osiągnąć nawet 15 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane nie powinno zepsuć ogólnego wrażenia, a wiatr będzie raczej umiarkowany, nie przekraczając 5 km/h.

Szczegółowa prognoza na 10 marca

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:005 stopni Celsjusza2 stopnie Celsjusza4 km/hBrak
09:007 stopni Celsjusza4 stopnie Celsjusza4 km/hBrak
12:0011 stopni Celsjusza10 stopni Celsjusza5 km/hBrak
15:0015 stopni Celsjusza14 stopni Celsjusza3 km/hBrak
18:009 stopni Celsjusza7 stopni Celsjusza3 km/hBrak
21:009 stopni Celsjusza8 stopni Celsjusza3 km/hBrak

Co przyniesie środa w Poznaniu?

Środa, 11 marca, również zapowiada się obiecująco, choć z pewnymi zmianami. Poranek przywita nas zachmurzeniem dużym i temperaturą około 7 stopni Celsjusza, z odczuwalnymi 5 stopniami. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na stabilnym poziomie, około 1018 hPa.

W ciągu dnia możemy spodziewać się przejaśnień, a termometry wskażą maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Niestety, po południu, około godziny 16:00, mogą pojawić się słabe opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, z kierunku południowo-zachodniego.

Plan na słoneczny wtorek?

Dzisiejszy dzień w Poznaniu to idealna okazja, by wreszcie wyjść z domu i poczuć powiew wiosny. Wybierz się na spacer nad Wartę, odwiedź Ostrów Tumski czy Stary Rynek. Mimo początkowego chłodu, warto zabrać ze sobą lekką kurtkę, która przyda się, gdy słońce zacznie mocniej grzać.

Pamiętajmy, że choć pogoda sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, marzec potrafi być kapryśny. Nie zapomnij o okularach przeciwsłonecznych, ponieważ promienie mogą być już intensywne, zwłaszcza przy bezchmurnym niebie.

