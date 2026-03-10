Radom szykuje się na pogodową rewolucję! To będzie hit 10.03.2026!

Sensacyjne zmiany w pogodzie na dziś?

Radom budzi się do życia 10.03.2026, a poranek wita nas rześkim, choć bezchmurnym niebem. Na termometrach zaledwie 3 stopnie Celsjusza, ale temperatura odczuwalna oscyluje wokół zera! To sygnał, że zimowe nawyki jeszcze się nie skończyły. Poranny spacer może być przyjemny, ale ciepła kurtka to absolutny must-have.

Jednak nie dajcie się zwieść tym początkowym chłodom! W ciągu dnia czeka nas prawdziwa metamorfoza. Już po południu słońce zacznie coraz śmielej wyglądać zza chmur, a temperatura gwałtownie poszybuje w górę, osiągając nawet 15 stopni Celsjusza! Zachmurzenie będzie rosło, ale to nie przeszkodzi w odczuciu prawdziwej wiosny. Ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1024 hPa, co sprzyja dobremu samopoczuciu.

Dokładna prognoza pogody dla Radomia

Oto szczegółowa rozpiska pogody dla Radomia na wtorek, 10.03.2026. Sprawdźcie, jak będzie zmieniać się aura w ciągu dnia i zaplanujcie swoje aktywności!

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C 0°C 4 km/h Brak opadów 10:00 6°C 3°C 4 km/h Brak opadów 13:00 12°C 11°C 5 km/h Brak opadów 16:00 15°C 13°C 4 km/h Brak opadów 19:00 8°C 6°C 4 km/h Brak opadów 21:00 8°C 6°C 3 km/h Brak opadów

Co przyniesie środa w Radomiu?

Po wtorkowym szaleństwie, środa, 11.03.2026, utrzyma nas w dobrym nastroju! Możemy spodziewać się kontynuacji pogodowej uczty, choć z delikatnymi zmianami. Poranek będzie chłodniejszy niż popołudnie, ale temperatury nadal będą oscylować wokół 7-13 stopni Celsjusza! Wiatr wzmocni się, szczególnie w godzinach rannych, osiągając porywy do 11 km/h.

W środę zachmurzenie będzie zmienne, od małego po pochmurnie, jednak prognoza nie przewiduje żadnych opadów deszczu ani śniegu! To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy planują spędzić dzień poza domem. Popołudnie ponownie przyniesie najwyższe temperatury, sięgające nawet 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie około 1019-1021 hPa.

Gotowi na pogodowe szaleństwo?

Takie dynamiczne zmiany pogody to prawdziwa gratka dla miłośników świeżego powietrza. Skoro wiemy, że w Radomiu szykuje się prawdziwa bomba ciepła, warto pomyśleć o aktywnościach na zewnątrz! Może to idealny moment na długi spacer po Parku Leśniczówka, przejażdżkę rowerową nad zalewem na Borkach, czy po prostu relaks w jednej z kawiarni na świeżym powietrzu?

Pamiętajcie, żeby ubrać się na cebulkę! Poranne chłody wymagają cieplejszej warstwy, którą bez problemu zdejmiecie, gdy tylko słońce pokaże swoją prawdziwą moc. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, nawet jeśli niebo jest częściowo zachmurzone! Wiatr będzie umiarkowany, ale zawsze warto mieć ze sobą lekki szalik, by uniknąć nieprzyjemnego przewiania. Cieszmy się tym, co Radom zaoferuje nam w pogodzie!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.