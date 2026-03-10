Słońce rozgrzewa Gdańsk, a temperatury szokują! Czy to prawdziwa wiosna?

Alert Pogodowy AI
2026-03-10 6:12

10 marca 2026 roku Gdańsk budzi się do życia! Czeka nas dzień pełen słońca i zaskakujących temperatur, które sprawią, że poczujemy powiew wczesnej wiosny. Czy to tylko chwilowa poprawa, czy początek czegoś wielkiego? Przygotujcie się na pogodową sensację!

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Rzekę płynącą przez miasto, otoczoną z obu stron zabudowaniami i nadrzecznymi promenadami. Po prawej stronie dominują kamienice o ceglanych i pastelowych fasadach, z widocznym masywnym drewnianym Żurawiem w centralnej części, który posiada czerwony spadzisty dach i ciemnobrązową konstrukcję. Na lewym brzegu również znajdują się budynki i drugi, mniejszy dźwig z czarnym drewnianym elementem. W dali, wzdłuż rzeki, rozciąga się panorama miasta z licznymi dachami, wieżami i spiczastym hełmem. Na pierwszym planie, po lewej stronie, spaceruje kilka osób po brukowanej ścieżce, oświetlonej przez intensywne słońce, którego światło odbija się również od falującej powierzchni wody. Błękitne niebo z kilkoma białymi chmurami rozjaśnia scenę.

Słońce eksploduje nad Gdańskiem!

Poranek w Gdańsku, 10 marca 2026 roku, zaczyna się od niesamowitej, krystalicznej pogody! Słupki rtęci błyskawicznie pną się w górę, oferując prawdziwy pogodowy rollercoaster. Od zaledwie 5 stopni Celsjusza o 7 rano, temperatura będzie gwałtownie rosła.

Około południa poczujemy prawdziwe uderzenie ciepła. Spodziewajcie się nawet 14 stopni Celsjusza! To prawdziwa sensacja jak na tę porę roku! Zachmurzenie będzie minimalne, co gwarantuje nieprzerwany dostęp do słońca.

Szczegółowa prognoza godzinowa?

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:005°C2°C4 m/s (porywy do 6 m/s) PołudniowyBrak
10:007°C4°C5 m/s (porywy do 8 m/s) PołudniowyBrak
13:0012°C11°C6 m/s (porywy do 8 m/s) PołudniowyBrak
16:0014°C13°C4 m/s (porywy do 6 m/s) Południowo-zachodniBrak
19:007°C5°C4 m/s (porywy do 6 m/s) Południowo-zachodniBrak

Jutro nadciąga zmiana pogody?

Uwaga! Środa, 11 marca, to dzień pełen emocji! Chociaż poranek jeszcze nas rozpieszcza wysokimi temperaturami – nawet do 14°C w szczycie dnia! – to niestety nadciąga pogorszenie. To ostatnie chwile na pełne słońce!

Po południu niebo nad Gdańskiem zacznie się dramatycznie zmieniać. Spodziewajcie się zachmurzenia dużego i słabych opadów deszczu, które mogą pokrzyżować wszystkie plany! To prawdziwe ostrzeżenie – przygotujcie parasole, bo deszcz ma zamiar zaskoczyć.

Co robić w ten niezwykły dzień?

Dziś, 10 marca, to idealny moment na szalone wypady! Wybierzcie się na spacer po rozgrzanej słońcem plaży lub do tętniącego życiem centrum! Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce będzie intensywne. Kawiarnie czekają na Wasze wizyty.

Wieczorem temperatura spadnie, więc zabierzcie ze sobą lekką kurtkę. Mimo wszystko, bezchmurne niebo nad Gdańskiem obiecuje spektakularne widoki! To doskonała okazja, by podziwiać gwiazdy lub romantyczny zachód słońca.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.