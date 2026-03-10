Słońce rozgrzewa Gdańsk, a temperatury szokują! Czy to prawdziwa wiosna?

Słońce eksploduje nad Gdańskiem!

Poranek w Gdańsku, 10 marca 2026 roku, zaczyna się od niesamowitej, krystalicznej pogody! Słupki rtęci błyskawicznie pną się w górę, oferując prawdziwy pogodowy rollercoaster. Od zaledwie 5 stopni Celsjusza o 7 rano, temperatura będzie gwałtownie rosła.

Około południa poczujemy prawdziwe uderzenie ciepła. Spodziewajcie się nawet 14 stopni Celsjusza! To prawdziwa sensacja jak na tę porę roku! Zachmurzenie będzie minimalne, co gwarantuje nieprzerwany dostęp do słońca.

Szczegółowa prognoza godzinowa?

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 5°C 2°C 4 m/s (porywy do 6 m/s) Południowy Brak 10:00 7°C 4°C 5 m/s (porywy do 8 m/s) Południowy Brak 13:00 12°C 11°C 6 m/s (porywy do 8 m/s) Południowy Brak 16:00 14°C 13°C 4 m/s (porywy do 6 m/s) Południowo-zachodni Brak 19:00 7°C 5°C 4 m/s (porywy do 6 m/s) Południowo-zachodni Brak

Jutro nadciąga zmiana pogody?

Uwaga! Środa, 11 marca, to dzień pełen emocji! Chociaż poranek jeszcze nas rozpieszcza wysokimi temperaturami – nawet do 14°C w szczycie dnia! – to niestety nadciąga pogorszenie. To ostatnie chwile na pełne słońce!

Po południu niebo nad Gdańskiem zacznie się dramatycznie zmieniać. Spodziewajcie się zachmurzenia dużego i słabych opadów deszczu, które mogą pokrzyżować wszystkie plany! To prawdziwe ostrzeżenie – przygotujcie parasole, bo deszcz ma zamiar zaskoczyć.

Co robić w ten niezwykły dzień?

Dziś, 10 marca, to idealny moment na szalone wypady! Wybierzcie się na spacer po rozgrzanej słońcem plaży lub do tętniącego życiem centrum! Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce będzie intensywne. Kawiarnie czekają na Wasze wizyty.

Wieczorem temperatura spadnie, więc zabierzcie ze sobą lekką kurtkę. Mimo wszystko, bezchmurne niebo nad Gdańskiem obiecuje spektakularne widoki! To doskonała okazja, by podziwiać gwiazdy lub romantyczny zachód słońca.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.