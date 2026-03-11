Słońce wróci do Białegostoku 11 marca? Sprawdź, czy wiosna zagości na dobre!

Słoneczna środa w Białymstoku

Po porannym umiarkowanym zachmurzeniu, 11 marca 2026 roku Białystok ma szansę na naprawdę przyjemny dzień. Termometry pokażą nawet 14 stopni Celsjusza, co o tej porze roku jest niemal luksusem. Ciśnienie atmosferyczne, choć lekko spadające, utrzyma się na komfortowym poziomie.

Co ciekawe, wiatr będzie raczej łaskawy, z prędkością do 5 m/s, głównie z południowego zachodu. To oznacza, że nie musimy obawiać się porywistych podmuchów, które potrafią popsuć nawet najpiękniejszą pogodę. Wieczorem niebo ma być już bezchmurne, co zwiastuje romantyczne zachody słońca.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 6°C 4°C 3 m/s (południowo-zachodni) Brak 09:00 8°C 5°C 4 m/s (południowo-zachodni) Brak 12:00 13°C 11°C 5 m/s (południowo-zachodni) Brak 15:00 14°C 13°C 3 m/s (południowo-zachodni) Brak 18:00 7°C 5°C 3 m/s (południowy) Brak 21:00 8°C 6°C 3 m/s (południowy) Brak

Co przyniesie czwartek w Białymstoku?

Po słonecznej środzie, czwartek 12 marca w Białymstoku zapowiada się jako dzień z pewnym zwrotem akcji. Poranek przywita nas temperaturą około 6 stopni Celsjusza i umiarkowanym zachmurzeniem. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, sięgając nawet 15 stopni, choć po południu pojawi się deszcz.

Niestety, po godzinie 16:00 prognozowane są słabe opady deszczu, które mogą nieco popsuć plany na wieczór. Wiatr, choć umiarkowany, będzie zmieniał kierunek – od południowego zachodu do zachodniego. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, co jest dobrą wiadomością dla meteoropatów.

Jak spędzić słoneczny dzień?

Skoro środa 11 marca zapowiada się tak pięknie, warto to wykorzystać! Rano można wybrać się na spacer po Plantach, a w godzinach popołudniowych, gdy temperatura osiągnie szczyt, idealnym pomysłem będzie relaks w jednym z białostockich parków, na przykład w Parku Branickich. Pamiętajcie o lekkiej kurtce na rano i wieczór.

Popołudniowe słońce aż prosi się o wyjście z domu. Można zjeść obiad na świeżym powietrzu lub po prostu cieszyć się promieniami słońca. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, które przydadzą się nawet w marcu.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.