Słońce wróci do Lublina. Kiedy temperatura poszybuje w górę?

Słoneczny dzień w Lublinie

Ostatnie dni mogły przyprawiać o dreszcze, ale dziś, 08.03.2026, Lublin wreszcie poczuje oddech wiosny! Poranek powita nas jeszcze z temperaturą około 2 stopni Celsjusza, co sprawi, że odczuwalnie będzie nawet na lekkim mrozie. Jednak nie dajmy się zwieść – to tylko krótkotrwałe wspomnienie chłodniejszych dni, prawdziwa zmiana nadchodzi wielkimi krokami.

W ciągu dnia słońce zacznie coraz śmielej wyglądać zza chmur, które początkowo będą jedynie przelotnym elementem krajobrazu. Około południa termometry wskażą już 9 stopni Celsjusza, a po południu osiągną nawet przyjemne 11 stopni, co z pewnością poprawi humory. Ciśnienie również będzie stabilne, oscylując wokół 1031-1032 hPa, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 2°C 0°C 2 m/s Brak 09:00 4°C 2°C 3 m/s Brak 12:00 9°C 7°C 4 m/s Brak 15:00 11°C 10°C 3 m/s Brak 18:00 7°C 5°C 3 m/s Brak 21:00 4°C 1°C 3 m/s Brak

Jaka pogoda czeka Lublin jutro?

Po dzisiejszej poprawie, Lublin może liczyć na kontynuację dobrej passy również jutro, 9 marca 2026 roku. Niedziela zapowiada się równie słonecznie, a nawet cieplej! Poranne temperatury będą zbliżone do dzisiejszych, jednak w ciągu dnia słupki rtęci poszybują jeszcze wyżej.

Maksymalnie możemy spodziewać się nawet 13 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr będzie umiarkowany, a czyste niebo bezchmurnie rozpościerać się będzie nad miastem przez cały dzień. To idealna okazja, by naładować baterie przed nowym tygodniem i zapomnieć o szarej aurze.

Jak spędzić słoneczny weekend?

Z taką aurą aż żal siedzieć w domu! Wykorzystajcie ten weekend na aktywności na świeżym powietrzu. Może spacer po Starym Mieście w Lublinie, gdzie słońce pięknie podkreśli zabytkowe kamienice, albo wizyta w Ogrodzie Saskim? Pamiętajcie o lekkich okryciach wierzchnich, bo choć w dzień będzie ciepło, poranki i wieczory nadal bywają chłodne.

To także doskonały moment na kawę na zewnątrz w jednej z urokliwych kawiarni, które powoli otwierają swoje ogródki. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce będzie naprawdę intensywne. Cieszmy się każdą chwilą, bo choć pogoda potrafi być kapryśna, takie dni jak ten to prawdziwa gratka!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.