Słońce wróci do Radomia! Czy 08.03.2026 zaskoczy nas upałem?

Dziś w Radomiu – pogodowy szał?

Radomianie, przygotujcie się na iście szalony dzień! Dziś, 08.03.2026, pogoda postanowiła zafundować nam prawdziwy rollercoaster emocji. Poranek zaskoczy Was lekkim chłodem i temperaturą zaledwie 1 stopnia Celsjusza, ale nie dajcie się zwieść, to tylko wstęp do szaleństwa!

Słońce szybko wyjdzie zza chmur, a już po południu termometry poszybują w górę! Około godziny 16:00 zanotujemy aż 12 stopni, a odczuwalna temperatura sięgnie nawet 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie pozostanie wysokie, oscylując wokół 1031 hPa, co zapewni nam stabilną i bezchmurną aurę wieczorem. Czeka nas naprawdę przyjemny, choć dynamiczny dzień!

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 1°C -2°C 3 metry na sekundę Brak 10:00 4°C 1°C 3 metry na sekundę Brak 13:00 9°C 7°C 4 metry na sekundę Brak 16:00 12°C 11°C 3 metry na sekundę Brak 19:00 6°C 4°C 4 metry na sekundę Brak 22:00 4°C 1°C 4 metry na sekundę Brak

Jaka pogoda czeka Radom jutro?

Ale to nie koniec pogodowych sensacji! Jutro, 09.03.2026, Radom czeka jeszcze większe ocieplenie. Poranek będzie rześki, z temperaturą około 2 stopni, ale słońce szybko rozprawi się z resztkami chłodu, przynosząc nam prawdziwie wiosenne ciepło.

W południe termometry w Radomiu pokażą oszałamiające 14 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą dochodzącą do 13 stopni! Bezchmurne niebo i umiarkowany wiatr sprawią, że będzie to idealny dzień na aktywność na świeżym powietrzu. Ciśnienie delikatnie spadnie, ale pozostanie na komfortowym poziomie.

Jak wykorzystać ten pogodowy cud?

W taką pogodę nie można siedzieć w domu! Wykorzystajcie słońce i wysokie temperatury, aby wybrać się na spacer po radomskich parkach. To idealny moment na pierwsze w tym roku lody na świeżym powietrzu czy kawę w ogródku kawiarnianym!

Pamiętajcie jednak, że poranki wciąż bywają zdradliwe! Ubierzcie się warstwowo, aby łatwo dostosować strój do zmieniającej się temperatury. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych – słońce będzie operować mocno, a jego promienie mogą być intensywne!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.