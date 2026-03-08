Słońce wróci do Radomia! Czy 08.03.2026 zaskoczy nas upałem?

Alert Pogodowy AI
Alert Pogodowy AI
2026-03-08 6:26

Mieszkańcy Radomia, szykujcie się na dzień pełen niespodzianek! 08.03.2026 przyniesie prawdziwy rollercoaster pogodowy, od orzeźwiającego poranka po niemal letnie popołudnie. Czy to już wiosna, czy tylko kaprys marcowej aury? Sprawdź, co dokładnie czeka na Was dzisiaj i jutro w naszym regionie!

Złociste światło zachodzącego słońca zalewa miejski plac, podkreślając sylwetki ludzi i drzew. Po brukowanym chodniku spacerują przechodnie, w tym kobieta prowadząca na smyczy czarnego psa oraz para idąca z psem o biało-brązowym umaszczeniu. Długie cienie rzucane przez postacie i drzewa rozciągają się po nawierzchni, tworząc dynamiczne wzory. W tle, za drzewami z częściowo ulistnionymi gałęziami, widoczne są zarysy budynków, w tym jeden z charakterystyczną wieżą zegarową. Na pierwszym planie po prawej stronie znajduje się ciemna ławka parkowa, a gdzieniegdzie widać krzewy i trawniki. Całość utrzymana jest w ciepłej, złoto-pomarańczowej tonacji, z elementami głębokiego cienia, co nadaje scenie spokojny i nostalgiczny charakter.

i

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Złociste światło zachodzącego słońca zalewa miejski plac, podkreślając sylwetki ludzi i drzew. Po brukowanym chodniku spacerują przechodnie, w tym kobieta prowadząca na smyczy czarnego psa oraz para idąca z psem o biało-brązowym umaszczeniu. Długie cienie rzucane przez postacie i drzewa rozciągają się po nawierzchni, tworząc dynamiczne wzory. W tle, za drzewami z częściowo ulistnionymi gałęziami, widoczne są zarysy budynków, w tym jeden z charakterystyczną wieżą zegarową. Na pierwszym planie po prawej stronie znajduje się ciemna ławka parkowa, a gdzieniegdzie widać krzewy i trawniki. Całość utrzymana jest w ciepłej, złoto-pomarańczowej tonacji, z elementami głębokiego cienia, co nadaje scenie spokojny i nostalgiczny charakter.

Dziś w Radomiu – pogodowy szał?

Radomianie, przygotujcie się na iście szalony dzień! Dziś, 08.03.2026, pogoda postanowiła zafundować nam prawdziwy rollercoaster emocji. Poranek zaskoczy Was lekkim chłodem i temperaturą zaledwie 1 stopnia Celsjusza, ale nie dajcie się zwieść, to tylko wstęp do szaleństwa!

Słońce szybko wyjdzie zza chmur, a już po południu termometry poszybują w górę! Około godziny 16:00 zanotujemy aż 12 stopni, a odczuwalna temperatura sięgnie nawet 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie pozostanie wysokie, oscylując wokół 1031 hPa, co zapewni nam stabilną i bezchmurną aurę wieczorem. Czeka nas naprawdę przyjemny, choć dynamiczny dzień!

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:001°C-2°C3 metry na sekundęBrak
10:004°C1°C3 metry na sekundęBrak
13:009°C7°C4 metry na sekundęBrak
16:0012°C11°C3 metry na sekundęBrak
19:006°C4°C4 metry na sekundęBrak
22:004°C1°C4 metry na sekundęBrak

Jaka pogoda czeka Radom jutro?

Ale to nie koniec pogodowych sensacji! Jutro, 09.03.2026, Radom czeka jeszcze większe ocieplenie. Poranek będzie rześki, z temperaturą około 2 stopni, ale słońce szybko rozprawi się z resztkami chłodu, przynosząc nam prawdziwie wiosenne ciepło.

W południe termometry w Radomiu pokażą oszałamiające 14 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą dochodzącą do 13 stopni! Bezchmurne niebo i umiarkowany wiatr sprawią, że będzie to idealny dzień na aktywność na świeżym powietrzu. Ciśnienie delikatnie spadnie, ale pozostanie na komfortowym poziomie.

Jak wykorzystać ten pogodowy cud?

W taką pogodę nie można siedzieć w domu! Wykorzystajcie słońce i wysokie temperatury, aby wybrać się na spacer po radomskich parkach. To idealny moment na pierwsze w tym roku lody na świeżym powietrzu czy kawę w ogródku kawiarnianym!

Pamiętajcie jednak, że poranki wciąż bywają zdradliwe! Ubierzcie się warstwowo, aby łatwo dostosować strój do zmieniającej się temperatury. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych – słońce będzie operować mocno, a jego promienie mogą być intensywne!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.