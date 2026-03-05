Szczecin budzi się. Marzec przyniesie niespodziewane ocieplenie!

Pogoda w Szczecinie dzisiaj

W Szczecinie czwartek, 5 marca 2026 roku, zapowiada się na dzień pełen kontrastów, od zimowego chłodu po prawdziwe tchnienie wiosny. Poranek, a konkretnie godzina 7:00, powitała nas temperaturą -1 stopnia Celsjusza, z odczuwalną wartością również na minusie. Ciśnienie atmosferyczne utrzymywało się na poziomie 1028 hPa, a niebo było mocno zachmurzone, co mogło nieco studzić poranny entuzjazm.

Jednak już od godziny 10:00 temperatura zacznie stopniowo rosnąć, osiągając 1 stopień Celsjusza, by w samo południe dojść do 7 stopni. Prawdziwa rewolucja nastąpi popołudniu – około godziny 16:00 termometry pokażą aż 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie przeważnie słaby, osiągając maksymalnie 2 m/s, co oznacza, że chłodne podmuchy nie popsują nam cieszenia się niespodziewanym ociepleniem. Opady? Tych dzisiaj nie ma w planach.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -1 stopień Celsjusza -1 stopień Celsjusza 1 metr na sekundę Brak 10:00 1 stopień Celsjusza 0 stopni Celsjusza 1 metr na sekundę Brak 13:00 7 stopni Celsjusza 6 stopni Celsjusza 2 metry na sekundę Brak 16:00 12 stopni Celsjusza 10 stopni Celsjusza 2 metry na sekundę Brak 19:00 4 stopnie Celsjusza 2 stopnie Celsjusza 2 metry na sekundę Brak

Prognoza na jutro dla Szczecina

Piątek, 6 marca 2026 roku, w Szczecinie zapowiada się jako kontynuacja i nawet apogeum marcowej euforii pogodowej. Poranek przyniesie jeszcze lekkie ochłodzenie, z temperaturą około 1 stopnia Celsjusza i odczuwalnym mrozem, ale niebo będzie już bezchmurne. Ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie 1027 hPa, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu.

W ciągu dnia czeka nas prawdziwy festiwal słońca i ciepła. Już od 10:00 termometry pokażą 8 stopni, a w szczycie dnia, między 13:00 a 16:00, temperatura wzrośnie do niezwykłych 13 stopni Celsjusza. Wiatr, choć nieco mocniejszy, nadal będzie umiarkowany, z prędkością do 4 m/s. Wszystko wskazuje na to, że jutro będzie idealny dzień, aby złapać pierwsze promienie wiosennego słońca i poczuć powiew nadchodzącej, prawdziwej wiosny w mieście.

Jak wykorzystać marcową pogodę?

Takie marcowe dni, z ich nieoczekiwanym ociepleniem i słońcem, to prawdziwy rarytas, który aż prosi się o wykorzystanie. W czwartek, gdy temperatura skoczy do 12 stopni, warto wybrać się na spacer po Wałach Chrobrego lub do Parku Kasprowicza. To idealny moment na to, by przetrzeć szlaki po zimowej stagnacji i podładować baterie przed weekendem.

W piątek, z temperaturą do 13 stopni i bezchmurnym niebem, możliwości tylko się mnożą. Może to być doskonała okazja do rowerowej wycieczki wzdłuż Odry albo wizyty w jednej z licznych kawiarni z ogródkiem. Pamiętajcie jednak, że marzec bywa zdradliwy – choć w dzień będzie ciepło, wieczory wciąż pozostają chłodne, więc warstwowy ubiór to podstawa.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.