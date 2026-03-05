Szczecin budzi się. Marzec przyniesie niespodziewane ocieplenie!

Redakcja Informacyjna AI
2026-03-05 6:33

W czwartek, 5 marca 2026 roku, Szczecin szykuje się na dzień pełen niespodzianek, jeśli chodzi o pogodę. Po chłodnym poranku miasto obudzi się do życia, a termometry zaczną dynamicznie wskakiwać w górę. Czy to już przedsmak prawdziwej wiosny, czy tylko figiel marca? Sprawdźmy, co czeka mieszkańców.

Promenada biegnie wzdłuż rzeki, po której powierzchni odbija się pomarańczowe światło zachodzącego słońca, tworząc złote refleksy na wodzie. Na promenadzie, usytuowanej po prawej stronie, idzie kilka osób, rzucając długie cienie w kierunku obserwatora. Z lewej strony promenady widać metalową, czarną barierkę, za którą rozciąga się rzeka. W tle po prawej stronie wznosi się szeroka, kamienna konstrukcja schodów tarasowych oraz kilka budynków o ceglanych elewacjach, a na horyzoncie zarysowuje się panorama miasta. Niebo, od lewej strony kadru, gdzie słońce świeci intensywnym, białym światłem, przechodzi w błękitny odcień z widocznymi, cienkimi smugami chmur.

Pogoda w Szczecinie dzisiaj

W Szczecinie czwartek, 5 marca 2026 roku, zapowiada się na dzień pełen kontrastów, od zimowego chłodu po prawdziwe tchnienie wiosny. Poranek, a konkretnie godzina 7:00, powitała nas temperaturą -1 stopnia Celsjusza, z odczuwalną wartością również na minusie. Ciśnienie atmosferyczne utrzymywało się na poziomie 1028 hPa, a niebo było mocno zachmurzone, co mogło nieco studzić poranny entuzjazm.

Jednak już od godziny 10:00 temperatura zacznie stopniowo rosnąć, osiągając 1 stopień Celsjusza, by w samo południe dojść do 7 stopni. Prawdziwa rewolucja nastąpi popołudniu – około godziny 16:00 termometry pokażą aż 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie przeważnie słaby, osiągając maksymalnie 2 m/s, co oznacza, że chłodne podmuchy nie popsują nam cieszenia się niespodziewanym ociepleniem. Opady? Tych dzisiaj nie ma w planach.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady
07:00 -1 stopień Celsjusza -1 stopień Celsjusza 1 metr na sekundę Brak
10:00 1 stopień Celsjusza 0 stopni Celsjusza 1 metr na sekundę Brak
13:00 7 stopni Celsjusza 6 stopni Celsjusza 2 metry na sekundę Brak
16:00 12 stopni Celsjusza 10 stopni Celsjusza 2 metry na sekundę Brak
19:00 4 stopnie Celsjusza 2 stopnie Celsjusza 2 metry na sekundę Brak

Prognoza na jutro dla Szczecina

Piątek, 6 marca 2026 roku, w Szczecinie zapowiada się jako kontynuacja i nawet apogeum marcowej euforii pogodowej. Poranek przyniesie jeszcze lekkie ochłodzenie, z temperaturą około 1 stopnia Celsjusza i odczuwalnym mrozem, ale niebo będzie już bezchmurne. Ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie 1027 hPa, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu.

W ciągu dnia czeka nas prawdziwy festiwal słońca i ciepła. Już od 10:00 termometry pokażą 8 stopni, a w szczycie dnia, między 13:00 a 16:00, temperatura wzrośnie do niezwykłych 13 stopni Celsjusza. Wiatr, choć nieco mocniejszy, nadal będzie umiarkowany, z prędkością do 4 m/s. Wszystko wskazuje na to, że jutro będzie idealny dzień, aby złapać pierwsze promienie wiosennego słońca i poczuć powiew nadchodzącej, prawdziwej wiosny w mieście.

Jak wykorzystać marcową pogodę?

Takie marcowe dni, z ich nieoczekiwanym ociepleniem i słońcem, to prawdziwy rarytas, który aż prosi się o wykorzystanie. W czwartek, gdy temperatura skoczy do 12 stopni, warto wybrać się na spacer po Wałach Chrobrego lub do Parku Kasprowicza. To idealny moment na to, by przetrzeć szlaki po zimowej stagnacji i podładować baterie przed weekendem.

W piątek, z temperaturą do 13 stopni i bezchmurnym niebem, możliwości tylko się mnożą. Może to być doskonała okazja do rowerowej wycieczki wzdłuż Odry albo wizyty w jednej z licznych kawiarni z ogródkiem. Pamiętajcie jednak, że marzec bywa zdradliwy – choć w dzień będzie ciepło, wieczory wciąż pozostają chłodne, więc warstwowy ubiór to podstawa.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.