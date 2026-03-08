Szczecin przeżyje prawdziwą rewolucję. Czy słońce wreszcie rozwieje chmury?

Szczecin, co za dzień? Temperatury w górę

Dziś, 8 marca 2026 roku, poranek w Szczecinie nie rozpieszczał pogodą. Gęste chmury szczelnie zakrywały niebo, a temperatura oscylowała wokół 6-7 stopni Celsjusza, z odczuwalną jeszcze niższą, bo tylko 4-5 stopni. To nie brzmiało jak zapowiedź rewolucji, prawda?

Jednak uwaga, bo to tylko pozory! Choć dzień upłynie pod znakiem zachmurzenia dużego, to słońce, choć niewidoczne, będzie mocno grzało. Po południu termometry wskażą niewiarygodne 15 stopni Celsjusza! To prawdziwy szok dla tych, którzy spodziewali się zimnego weekendu.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Poniżej znajdziesz wszystkie kluczowe dane, które pomogą Ci zaplanować resztę dnia w Szczecinie. Sprawdź, jak zmieniać się będą warunki pogodowe!

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 6°C 4°C 2 m/s Brak 10:00 7°C 5°C 3 m/s Brak 13:00 12°C 11°C 4 m/s Brak 16:00 15°C 13°C 3 m/s Brak 19:00 6°C 4°C 3 m/s Brak

Jutro Szczecin zalany słońcem

To dopiero sensacja! Po dzisiejszym ukrytym ociepleniu, jutro, 9 marca 2026 roku, Szczecin czeka prawdziwy pogodowy cud. Poranek co prawda jeszcze zacznie się chłodno, z temperaturą około 3 stopni Celsjusza, ale potem nastąpi totalne załamanie... chmur!

Niebo stanie się bezchmurne, niczym po spektakularnej bitwie z chmurami! Słońce rozgrzeje powietrze do niesamowitych 15 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie stabilne. Szykujcie się na dzień pełen jasności!

Weekend w Szczecinie jak wykorzystać słońce?

Skoro prognoza zapowiada takie rewelacje, grzechem byłoby siedzieć w domu! Szczecin oferuje mnóstwo atrakcji, które doskonale sprawdzą się w taką pogodę. Koniecznie wybierzcie się na spacer po Jasnych Błoniach lub Bulwarach, gdzie słońce przyjemnie otuli Was swoimi promieniami.

Pamiętajcie, by ubrać się na cebulkę – rano chłodno, po południu upalnie! Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, aby w pełni cieszyć się bezchmurnym niebem. To idealny moment na długie spacery i relaks nad Odrą!

