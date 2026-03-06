Szczecinianie, to będzie szok! Piątek 6.03.2026 zwiastuje potężne ocieplenie!

Pogoda dziś: od chmur do słońca
Dziś, 6 marca 2026 roku, mieszkańcy Szczecina przeżyją prawdziwą pogodową huśtawkę! Poranek przywita nas jeszcze lekkim zachmurzeniem i chłodem, zaledwie 0°C, a odczuwalne -2°C sprawi, że ciepły szalik będzie niezastąpiony. Ciśnienie stabilne, około 1025 hPa, zapowiada jednak, że to tylko chwilowy spokój przed burzą… emocji!
Ale uwaga! Już od godziny 13:00 zacznie się prawdziwy spektakl! Chmury cudownie znikną, odsłaniając bezchmurne niebo, a temperatura gwałtownie wzrośnie do nawet 14°C w najcieplejszym momencie dnia! Wiatr będzie łagodny, wiejący z południowego wschodu, co tylko podkreśli idylliczny charakter tego popołudnia. Przygotujcie się na szok!
Szczegółowa prognoza pogody
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|06:00
|0°C
|-2°C
|2 m/s
|Brak
|09:00
|3°C
|0°C
|3 m/s
|Brak
|12:00
|8°C
|6°C
|4 m/s
|Brak
|15:00
|14°C
|12°C
|2 m/s
|Brak
|18:00
|7°C
|5°C
|2 m/s
|Brak
|21:00
|5°C
|4°C
|2 m/s
|Brak
Co czeka Szczecin jutro?
Po dzisiejszej euforii pogodowej, jutro, 7 marca, Szczecin czeka kolejny dzień pełen niespodzianek! Poranek znów będzie łaskawy, z temperaturą około 3°C i bezchmurnym niebem, które rozjaśni początek weekendu. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, więc głowy pozostaną jasne, a humory dopiszą.
Jednak popołudnie przyniesie zmianę! Choć temperatury nadal będą bardzo przyjemne, osiągając nawet 13°C, niebo zacznie się stopniowo zasnuwać chmurami. Z bezchmurnego błękitu przejdziemy do dużego zachmurzenia. Mimo to, opady wciąż nie są prognozowane, co oznacza, że weekend rozpoczniemy bez parasola!
Jak cieszyć się taką pogodą w Szczecinie?
Takie słońce to prawdziwa gratka dla każdego mieszkańca Szczecina! Kiedy temperatura pnie się w górę, a deszcz nie straszy, warto wyjść z domu i zaczerpnąć świeżego powietrza. Idealnym pomysłem będzie spacer po Wałach Chrobrego, gdzie słońce pięknie odbija się od tafli Odry, czy relaks w Parku Kasprowicza, ciesząc się budzącą się do życia naturą.
Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych – słońce będzie operować z impetem! Jeśli planujecie dłuższą wyprawę poza miasto, pamiętajcie o warstwowych ubraniach. Poranki i wieczory wciąż mogą być chłodne, ale środek dnia to prawdziwa fiesta wiosny, którą grzechem byłoby przesiedzieć w czterech ścianach! Ruszajcie na podbój Szczecina!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.