Szczecinianie, to będzie szok! Piątek 6.03.2026 zwiastuje potężne ocieplenie!

Pogoda dziś: od chmur do słońca

Dziś, 6 marca 2026 roku, mieszkańcy Szczecina przeżyją prawdziwą pogodową huśtawkę! Poranek przywita nas jeszcze lekkim zachmurzeniem i chłodem, zaledwie 0°C, a odczuwalne -2°C sprawi, że ciepły szalik będzie niezastąpiony. Ciśnienie stabilne, około 1025 hPa, zapowiada jednak, że to tylko chwilowy spokój przed burzą… emocji!

Ale uwaga! Już od godziny 13:00 zacznie się prawdziwy spektakl! Chmury cudownie znikną, odsłaniając bezchmurne niebo, a temperatura gwałtownie wzrośnie do nawet 14°C w najcieplejszym momencie dnia! Wiatr będzie łagodny, wiejący z południowego wschodu, co tylko podkreśli idylliczny charakter tego popołudnia. Przygotujcie się na szok!

Szczegółowa prognoza pogody

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 0°C -2°C 2 m/s Brak 09:00 3°C 0°C 3 m/s Brak 12:00 8°C 6°C 4 m/s Brak 15:00 14°C 12°C 2 m/s Brak 18:00 7°C 5°C 2 m/s Brak 21:00 5°C 4°C 2 m/s Brak

Co czeka Szczecin jutro?

Po dzisiejszej euforii pogodowej, jutro, 7 marca, Szczecin czeka kolejny dzień pełen niespodzianek! Poranek znów będzie łaskawy, z temperaturą około 3°C i bezchmurnym niebem, które rozjaśni początek weekendu. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, więc głowy pozostaną jasne, a humory dopiszą.

Jednak popołudnie przyniesie zmianę! Choć temperatury nadal będą bardzo przyjemne, osiągając nawet 13°C, niebo zacznie się stopniowo zasnuwać chmurami. Z bezchmurnego błękitu przejdziemy do dużego zachmurzenia. Mimo to, opady wciąż nie są prognozowane, co oznacza, że weekend rozpoczniemy bez parasola!

Jak cieszyć się taką pogodą w Szczecinie?

Takie słońce to prawdziwa gratka dla każdego mieszkańca Szczecina! Kiedy temperatura pnie się w górę, a deszcz nie straszy, warto wyjść z domu i zaczerpnąć świeżego powietrza. Idealnym pomysłem będzie spacer po Wałach Chrobrego, gdzie słońce pięknie odbija się od tafli Odry, czy relaks w Parku Kasprowicza, ciesząc się budzącą się do życia naturą.

Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych – słońce będzie operować z impetem! Jeśli planujecie dłuższą wyprawę poza miasto, pamiętajcie o warstwowych ubraniach. Poranki i wieczory wciąż mogą być chłodne, ale środek dnia to prawdziwa fiesta wiosny, którą grzechem byłoby przesiedzieć w czterech ścianach! Ruszajcie na podbój Szczecina!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.