Szok! Słońce rozgrzeje Łódź do granic. Rekordowe ciepło już dziś, 9 marca 2026!

Sensacja w Łodzi. Czy to najcieplejszy dzień?

Poniedziałek, 9 marca 2026 roku, przynosi prawdziwą pogodową huśtawkę w Łodzi! Rankiem termometry wskazywały blisko zera, a temperatura odczuwalna była nawet niższa, przez co wielu musiało mocniej otulić się w drodze do pracy. Jednak to tylko chwilowe, bo dzień przyniesie gwałtowne ocieplenie, bijąc wszelkie rekordy!

Słońce będzie królować na bezchmurnym niebie przez cały dzień, zapowiadając prawdziwie wiosenny klimat. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie, co zazwyczaj sprzyja dobremu samopoczuciu, choć lekki wiatr będzie dawał o sobie znać. Popołudnie zaskoczy nas bajecznymi 14 stopniami Celsjusza – to prawdziwa sensacja!

Szczegółowa prognoza pogody dla Łodzi

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 0°C -3°C 3 m/s Brak 09:00 4°C 1°C 3 m/s Brak 12:00 10°C 9°C 3 m/s Brak 15:00 14°C 13°C 3 m/s Brak 18:00 7°C 4°C 4 m/s Brak 21:00 8°C 6°C 3 m/s Brak

Co czeka nas jutro w Łodzi?

Wtorek w Łodzi zapowiada się równie ekscytująco, a nawet bardziej wietrznie! Poranek będzie chłodny, ale również bezchmurny i słoneczny, co sprzyja wczesnym spacerom. Ciśnienie zacznie delikatnie spadać, ale nadal pozostanie w komfortowych wartościach.

Największa zmiana to wiatr. Od samego rana należy przygotować się na silne podmuchy, osiągające w porywach nawet 10 m/s! Popołudnie przyniesie nieco więcej zachmurzenia, a zachód słońca może być już za zasłoną chmur. Mimo to, temperatura będzie wysoka – nawet 13 stopni Celsjusza.

Jak najlepiej wykorzystać ten słoneczny dzień?

Dziś w Łodzi to idealna okazja, aby złapać pierwsze promienie wiosennego słońca! Zaplanujcie spacer po Parku Poniatowskiego lub wybierzcie się na spacer Piotrkowską, aby poczuć tętno miasta. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych i lekkiej kurtce na rano – różnice temperatur będą spore.

To także doskonały moment na kawę na świeżym powietrzu. Po tak chłodnym początku dnia, każdy promień słońca będzie na wagę złota! Jutrzejszy silny wiatr może pokrzyżować plany na dłuższe wycieczki, więc korzystajcie z dzisiejszej bajecznej aury.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.