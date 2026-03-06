Szokująca prognoza dla Wrocławia! Słońce rozgrzeje miasto do czerwoności?

2026-03-06 6:39

Mieszkańcy Wrocławia, przygotujcie się na prawdziwą rewolucję! Dziś, 06.03.2026, pogoda zaskoczy wszystkich i to jak! Od mroźnego poranka po niemal letnie popołudnie – takie wahania temperatury to prawdziwy pogodowy rollercoaster. Sprawdź, co jeszcze kryje dla nas niebo i jak przygotować się na ten szalony dzień. Czy słońce zostanie z nami na dłużej?

Kobieta z ciemnymi włosami i w okularach przeciwsłonecznych, ubrana w białą koszulkę, znajduje się na pierwszym planie po prawej stronie, spoglądając lekko w górę. Za nią i po jej lewej stronie widać grupkę innych ludzi idących w tym samym kierunku, również w okularach przeciwsłonecznych, oświetlonych ciepłym, bocznym światłem. Scena rozgrywa się na ulicy otoczonej rzędami kamienic o różowych i jasnobrązowych elewacjach, z licznymi oknami i ozdobnymi dachami, ciągnącymi się w perspektywie pod błękitnym niebem z kilkoma jasnymi obłokami.

Wrocław w szoku co za zwrot akcji?

Poranek 06.03.2026 zaskoczył Wrocławian chłodem, a wręcz mrozem! Termometry wskazywały zaledwie 0 stopni Celsjusza, ale odczuwalnie było aż -4 stopnie. Nad miastem wisiało umiarkowane zachmurzenie, a lekki wiatr potęgował uczucie zimna, sprawiając, że wyjście z domu wymagało prawdziwej odwagi.

Ale uwaga! Po południu nastąpiła prawdziwa metamorfoza. Już około 13:00 temperatura poszybowała do 10 stopni, by o 16:00 osiągnąć niesamowite 14 stopni Celsjusza! Chmury zniknęły, a bezchmurne niebo i słońce zalały miasto, obiecując niemal letnie doznania. To prawdziwy pogodowy rollercoaster!

Prognoza godzinowa sprawdź szczegóły

GodzinaTemperaturaOdczuwalnaWiatrOpady
06:000°C-4°C3 m/sBrak
09:003°C0°C4 m/sBrak
12:0010°C8°C4 m/sBrak
15:0014°C13°C4 m/sBrak
18:008°C6°C3 m/sBrak
21:006°C3°C3 m/sBrak

Jutro jeszcze lepiej gorączka rośnie?

Nie uwierzysz, ale jutro, 07.03.2026, Wrocław czeka kolejna fala słońca! Poranek znów będzie rześki, z temperaturą około 4 stopni Celsjusza, ale niebo pozostanie bezchmurne. To idealny początek dnia dla tych, którzy lubią orzeźwiające powietrze przed prawdziwym upałem.

W ciągu dnia termometry poszybują w górę! Około południa osiągniemy 10 stopni, by po południu znów cieszyć się fantastycznymi 14 stopniami Celsjusza. Bezchmurne niebo utrzyma się przez cały dzień, wiatr będzie słaby. To zapowiedź prawdziwej wiosny we Wrocławiu!

Jak wykorzystać pogodowe szaleństwo?

W taką pogodę nie można siedzieć w domu! Wykorzystaj bezchmurne popołudnie na spacer po Ostrowie Tumskim lub po bulwarach nad Odrą. Słońce będzie towarzyszyć nam przez wiele godzin, więc to idealny moment na naładowanie baterii i złapanie pierwszych promieni wiosny.

Pamiętaj o kilku rzeczach. Rano ubierz się ciepło – różnica temperatur będzie spora. Po południu koniecznie zdejmij sweter i ciesz się słońcem, ale nie zapomnij o okularach przeciwsłonecznych! Wieczorem znów zrobi się chłodniej, więc warto mieć coś na wierzch.

