Szokująca prognoza dla Wrocławia! Słońce rozgrzeje miasto do czerwoności?

Wrocław w szoku co za zwrot akcji?

Poranek 06.03.2026 zaskoczył Wrocławian chłodem, a wręcz mrozem! Termometry wskazywały zaledwie 0 stopni Celsjusza, ale odczuwalnie było aż -4 stopnie. Nad miastem wisiało umiarkowane zachmurzenie, a lekki wiatr potęgował uczucie zimna, sprawiając, że wyjście z domu wymagało prawdziwej odwagi.

Ale uwaga! Po południu nastąpiła prawdziwa metamorfoza. Już około 13:00 temperatura poszybowała do 10 stopni, by o 16:00 osiągnąć niesamowite 14 stopni Celsjusza! Chmury zniknęły, a bezchmurne niebo i słońce zalały miasto, obiecując niemal letnie doznania. To prawdziwy pogodowy rollercoaster!

Prognoza godzinowa sprawdź szczegóły

Godzina Temperatura Odczuwalna Wiatr Opady 06:00 0°C -4°C 3 m/s Brak 09:00 3°C 0°C 4 m/s Brak 12:00 10°C 8°C 4 m/s Brak 15:00 14°C 13°C 4 m/s Brak 18:00 8°C 6°C 3 m/s Brak 21:00 6°C 3°C 3 m/s Brak

Jutro jeszcze lepiej gorączka rośnie?

Nie uwierzysz, ale jutro, 07.03.2026, Wrocław czeka kolejna fala słońca! Poranek znów będzie rześki, z temperaturą około 4 stopni Celsjusza, ale niebo pozostanie bezchmurne. To idealny początek dnia dla tych, którzy lubią orzeźwiające powietrze przed prawdziwym upałem.

W ciągu dnia termometry poszybują w górę! Około południa osiągniemy 10 stopni, by po południu znów cieszyć się fantastycznymi 14 stopniami Celsjusza. Bezchmurne niebo utrzyma się przez cały dzień, wiatr będzie słaby. To zapowiedź prawdziwej wiosny we Wrocławiu!

Jak wykorzystać pogodowe szaleństwo?

W taką pogodę nie można siedzieć w domu! Wykorzystaj bezchmurne popołudnie na spacer po Ostrowie Tumskim lub po bulwarach nad Odrą. Słońce będzie towarzyszyć nam przez wiele godzin, więc to idealny moment na naładowanie baterii i złapanie pierwszych promieni wiosny.

Pamiętaj o kilku rzeczach. Rano ubierz się ciepło – różnica temperatur będzie spora. Po południu koniecznie zdejmij sweter i ciesz się słońcem, ale nie zapomnij o okularach przeciwsłonecznych! Wieczorem znów zrobi się chłodniej, więc warto mieć coś na wierzch.

Dane pogodowe: © OpenWeather

