Warszawa drży z zimna, ale potem szok! 06.03.2026 przyniesie ZMIANĘ!

Jaka będzie pogoda dziś w Warszawie?

Rano Warszawa obudzi się w objęciach chłodu, bo na termometrach zobaczymy zaledwie -1 stopień Celsjusza, a odczuwalna temperatura nie będzie wcale lepsza. Niebo spowije gęste, duże zachmurzenie, które skutecznie ukryje słońce przed mieszkańcami stolicy. Wiatr będzie na tyle słaby, że praktycznie niewyczuwalny.

Jednak nie martwcie się! Około godziny 10:00 nastąpi lekka poprawa, gdy temperatura podskoczy do 1 stopnia, a chmury zaczną się rzedzić. Prawdziwy przełom nastąpi po południu, gdy słupki rtęci poszybują do aż 10 stopni Celsjusza i ujrzymy bezchmurne niebo. To będzie niespodzianka!

Prognoza godzinowa dla Warszawy

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -1°C -1°C 1 km/h Brak 10:00 1°C 1°C 1 km/h Brak 13:00 7°C 7°C 0 km/h Brak 16:00 10°C 8°C 0 km/h Brak 19:00 6°C 6°C 1 km/h Brak

Co przyniesie sobota w stolicy?

Sobota 7 marca 2026 roku zapowiada się dla Warszawy jako dzień pełen słońca i prawdziwego, wiosennego ciepła! Już od samego rana, około 7:00, termometry wskażą przyjemne 2 stopnie Celsjusza, z odczuwalną temperaturą niewiele niższą. Niebo będzie zupełnie bezchmurne, a słaby wiatr nie popsuje idealnego nastroju.

W ciągu dnia temperatura będzie systematycznie rosła. W południe osiągnie 7 stopni, a po południu aż 11 stopni Celsjusza, co sprawi, że poczujemy prawdziwą ulgę po zimowym chłodzie. Co prawda, pod koniec dnia pojawi się trochę chmur, ale nie przesłonią one wrażenia cudownej pogody.

Jak wykorzystać słoneczny dzień?

Takie warunki pogodowe to idealna okazja, by ruszyć w miasto i cieszyć się urokami Warszawy! Wybierzcie się na spacer po Łazienkach Królewskich, Parku Skaryszewskim lub nad Wisłę – świeże powietrze i słońce poprawią Wam humor. To doskonały czas na aktywność na świeżym powietrzu.

Pamiętajcie, aby mimo wszystko ubrać się warstwowo. Chociaż w dzień będzie ciepło, to poranki i wieczory mogą być jeszcze chłodne. Koniecznie zabierzcie ze sobą aparat – bezchmurne niebo to idealna sceneria do robienia pięknych zdjęć stolicy!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.