Wielka zmiana w Białymstoku. Koniec z marazmem na niebie!

Pogoda w Białymstoku dzisiaj

Dziś, 06.03.2026, Białystok obudzi się pod grubą kołdrą chmur. Poranek będzie chłodny, z temperaturą około -1 stopnia Celsjusza, ale odczuwalna będzie jeszcze niższa, bo aż -3 stopnie! To idealny czas na kubek gorącej herbaty i powolne rozpoczęcie dnia. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie 1027 hPa, co może być pocieszeniem dla meteopatów.

W ciągu dnia aura będzie próbowała nas zaskoczyć. Mimo dominującego zachmurzenia dużego, popołudnie przyniesie wyraźny wzrost temperatury, aż do 9 stopni Celsjusza! Wiatr będzie łagodny, wiejąc z prędkością zaledwie 1-2 m/s, co oznacza brak uciążliwych podmuchów. Wieczorem chmury zaczną się rozpraszać, zwiastując zachmurzenie umiarkowane i przyjemny spadek temperatury do 4 stopni.

Godzinowa prognoza pogody Białystok

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady (prawdopodobieństwo) 07:00 -1°C -3°C 2 m/s 0% 10:00 1°C -1°C 2 m/s 0% 13:00 6°C 4°C 2 m/s 0% 16:00 9°C 9°C 1 m/s 0% 19:00 4°C 4°C 1 m/s 0%

Co przyniesie sobota w Białymstoku?

Sobota, 07.03.2026, zapowiada się fantastycznie! Po dzisiejszych kaprysach, mieszkańcy Białegostoku mogą liczyć na prawdziwe niebo bez chmur już od samego rana. Temperatura rano wyniesie około 2 stopnie Celsjusza, a ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie 1030 hPa. To idealna pogoda na spokojny spacer lub kawę na świeżym powietrzu.

Południe soboty to prawdziwy festiwal słońca i ciepła! Termometry pokażą aż 10 stopni Celsjusza, a niebo pozostanie niemal bezchmurne. Wiatr będzie bardzo słaby, co tylko potęguje wrażenie wiosennego powiewu. Zachmurzenie małe pojawi się dopiero po południu, ale nie zepsuje ono ogólnego, bardzo pozytywnego nastroju dnia.

Jak przetrwać pogodową karuzelę?

Dziś, gdy pogoda będzie się zmieniać, warto pamiętać o kilku rzeczach. Rano ubierz się ciepło, bo odczuwalna temperatura może solidnie szczypać. Warto mieć ze sobą parasol, choć prognozy nie wskazują na opady – lepiej być przygotowanym na wszelkie niespodzianki. Ciśnienie jest wysokie, więc to dobry dzień na aktywność, jeśli tylko niebo pozwoli.

Wieczorem, gdy chmury ustąpią, może pojawić się pokusa podziwiania gwiazd, ale pamiętaj, że temperatura szybko spadnie do 2 stopni Celsjusza. Na jutro natomiast szykujcie się na dzień pełen słońca! To idealny moment na dłuższy spacer po Parku Planty czy wizytę w Ogrodzie Branickich. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.