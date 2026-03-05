Zimny poranek w Radomiu 05.03.2026. Czy dzień zaskoczy ciepłem?

Mroźny start dnia w Radomiu!

Radom obudził się dziś, 5 marca 2026 roku, w prawdziwym uścisku chłodu! Termometry ledwo wskazują zero, a odczuwalna temperatura to potworne -5 stopni Celsjusza! To jest prawdziwa zima w środku marca, więc lepiej nie zapomnijcie o ciepłych ubraniach wychodząc z domu.

Na szczęście, dzień w Radomiu przyniesie nam nieoczekiwane zmiany. Chociaż rano było bezchmurnie, już koło południa pojawi się zachmurzenie. Wiatr, choć umiarkowany, sprawi, że na dworze będzie naprawdę rześko, zwłaszcza przed południem. Ciśnienie stabilne, więc nie musisz martwić się o pogodowe bóle głowy.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Radomia

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -1°C -5°C 3 m/s Brak 10:00 2°C -3°C 4 m/s Brak 13:00 7°C 4°C 5 m/s Brak 16:00 9°C 7°C 4 m/s Brak 19:00 5°C 2°C 3 m/s Brak

Co czeka Radom jutro, 6 marca?

Po dzisiejszym rollercoasterze, jutro, 6 marca, w Radomiu czeka nas nieco spokojniejszy, choć nadal chłodny poranek. Temperatura około 1 stopnia Celsjusza sprawi, że nadal będzie trzeba się solidnie ubrać. Wiatr będzie słabszy, co nieco złagodzi odczucie zimna.

Popołudnie znów przyniesie ocieplenie! Termometry wskażą nawet 9 stopni, a zachmurzenie będzie umiarkowane. Nie przewidujemy żadnych opadów, co jest świetną wiadomością dla planujących spędzić czas na świeżym powietrzu. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie.

Jak przetrwać ten pogodowy rollercoaster?

Skoro pogoda w Radomiu jest tak zmienna, kluczem jest odpowiednie przygotowanie! Ubieraj się na cebulkę, aby móc reagować na wahania temperatury. Poranny chłód to idealny moment na gorącą kawę i plany na resztę dnia. Popołudnie zachęca do spacerów, gdy słońce zacznie przebijać się przez chmury.

Pamiętaj o nawodnieniu i miej ze sobą parasol, choć dziś i jutro opady nam nie grożą! Jeśli planujesz jazdę samochodem wczesnym rankiem, zachowaj ostrożność – przymrozki mogą sprawić, że nawierzchnia będzie śliska. Ciesz się każdym momentem tego szalonego pogodowego miksu!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.