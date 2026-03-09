Kradzież odzieży w Człuchowie. Jaki był udział ojca trzech sióstr?

Zgłoszenie i zatrzymanie kobiet

16 stycznia policjanci z Człuchowa otrzymali zgłoszenie od pracownika sklepu odzieżowego dotyczące podejrzewanych o kradzież kobiet. Incydent miał miejsce w sierpniu ubiegłego roku, ale zgłaszający rozpoznał sprawczynie w pobliżu innej placówki handlowej. Natychmiast skierowany na miejsce patrol zatrzymał trzy kobiety w wieku 21, 24 i 29 lat.

Podczas interwencji funkcjonariusze znaleźli przy zatrzymanych dwie torby z nową odzieżą. Ubrania te wciąż posiadały metki i ich łączna wartość wynosiła 576 złotych. Dalsze czynności doprowadziły do przeszukania ich miejsc zamieszkania na terenie gminy Człuchów, co ujawniło skalę przestępczego procederu.

"- W toku dalszych czynności policjanci przeszukali pomieszczenia mieszkalne zajmowane przez kobiety na terenie gminy Człuchów. Podczas przeszukania zabezpieczono znaczną ilość odzieży damskiej i męskiej, łącznie około 72 worków z ubraniami. W sprawie zatrzymany został również 46-letni ojciec kobiet - informują człuchowscy funkcjonariusze."

Zarzuty dla ojca i córek

46-letni ojciec zatrzymanych kobiet usłyszał zarzut paserstwa. Według ustaleń śledczych, od czerwca 2025 roku świadomie pomagał w ukrywaniu oraz sprzedaży odzieży i innych przedmiotów pochodzących z kradzieży. Tego typu działania kwalifikowane są jako przestępstwo z art. 291 §1 Kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia wolności.

Trzem kobietom postawiono natomiast zarzuty kradzieży. Policjanci ustalili, że dokonywały one kradzieży odzieży i obuwia o łącznej wartości 2589 złotych. Czyn ten kwalifikowany jest z art. 278 §1 w związku z art. 12 §2 Kodeksu karnego. Wszystkie kobiety przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Skąd pochodziły skradzione ubrania?

W toku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze ustalili, że część zabezpieczonych ubrań pochodzi z innych sklepów odzieżowych. Sklepy te znajdowały się w promieniu około 100 kilometrów od Człuchowa, co wskazuje na szerszy zasięg działania grupy przestępczej. Sprawa ma charakter rozwojowy i policja kontynuuje dochodzenie.

Do tej pory właścicielom sklepów udało się zidentyfikować łącznie 966 sztuk odzieży jako skradzione. Łączna wartość zidentyfikowanych przedmiotów przekraczała 31 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że 46-letni mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów paserstwa, co może wpłynąć na dalszy przebieg postępowania sądowego.

"- Za kradzież z art. 278 §1 Kodeksu karnego grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Za paserstwo z art. 291 §1 Kodeksu karnego również grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - dodają policjanci."

Jakie grożą konsekwencje?

Zarówno za kradzież, jak i za paserstwo, Kodeks karny przewiduje surowe kary. Osobom skazanym za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Wyroki zależą od wielu czynników, w tym od skali przestępstwa i ewentualnej recydywy, co zostanie ocenione przez sąd.

Śledczy nadal weryfikują pochodzenie pozostałych, niezidentyfikowanych jeszcze ubrań, które znaleziono w 72 workach. Sprawa jest nadal otwarta i niewykluczone są dalsze zatrzymania lub postawienie dodatkowych zarzutów w miarę postępu dochodzenia.

