Gabriel Morris w Polsce. Które polskie miasto zachwyciło słynnego youtubera?

Gdańsk magnesem dla zagranicznych turystów

Trójmiasto, niegdyś postrzegane głównie jako letnia destynacja, z roku na rok umacnia swoją pozycję na turystycznej mapie Europy, przyciągając gości nawet poza szczytem sezonu. Najnowsze analizy Sopockiej Organizacji Turystycznej, oparte na danych z kart VISA, wyraźnie pokazują, że turyści nie tylko chętniej wracają do kurortów, ale także wydają znacznie więcej pieniędzy podczas swoich pobytów. To dowód na rosnącą atrakcyjność regionu i zmieniające się postrzeganie Polski jako celu podróży.

Co ciekawe, na czele rankingu największych wydawców wśród zagranicznych gości niezmiennie plasują się Norwegowie, udowadniając swoją wierność bałtyckim krajobrazom. Tuż za nimi podążają Brytyjczycy, Amerykanie i Szwedzi, co świadczy o szerokim międzynarodowym zasięgu. Gdańsk, z kolei, ma własne powody do dumy, zwłaszcza po niedawnym triumfie Jarmarku Bożonarodzeniowego, który zdobył tytuł najpiękniejszego w Europie, pokonując konkurencję z całej Europy dzięki rekordowej liczbie ponad 92 tysięcy głosów internautów.

Czy Polska w końcu przełamuje stereotypy?

Popularność polskich miast, w tym oczywiście Gdańska, to temat, na który zwraca uwagę nawet tak prestiżowe wydawnictwo jak National Geographic Polska. Magazyn podkreśla, że jeszcze kilkanaście lat temu nasz kraj rzadko pojawiał się w czołówkach najmodniejszych kierunków podróży, a jego potencjał turystyczny był często niedoceniany. Dziś jednak, z każdym kolejnym rokiem, polskie miasta, góry i wybrzeże Bałtyku zyskują na znaczeniu, przyciągając rzesze odwiedzających z całego świata.

To właśnie w tym kontekście National Geographic opisuje historię Gabriela Morrisa, podróżnika i youtubera znanego jako Gabriel Traveler, którego kanał gromadzi imponującą widownię ponad 600 tysięcy subskrybentów. Amerykanin, z bagażem doświadczeń z niemal stu odwiedzonych krajów na przestrzeni trzech dekad, dzieli się swoimi relacjami z najciekawszych zakątków globu. Morris nie ogranicza się wyłącznie do produkcji filmów, jest również autorem poczytnych książek podróżniczych, takich jak „Following My Thumb” czy „Gabe’s Guide to Budget Travel”, co nadaje mu dodatkowy autorytet w świecie globtroterów.

Amerykański youtuber zachwycony Gdańskiem. Czy to zasługa historii?

Podróżnik, w ramach swojej europejskiej eskapady, trafił najpierw do Warszawy, by następnie przenieść się do Gdańska, który, jak sam przyznaje, całkowicie skradł jego serce. To miasto, które nie tylko oczarowało go estetyką, ale także głębią swojej narracji. Morris w swoich relacjach podkreśla unikalną atmosferę Gdańska, która wyróżnia go na tle wielu innych, często przereklamowanych, europejskich metropolii.

"Bardzo się cieszę, że zdecydowałem się pojechać do Gdańska. Gdańsk jest niesamowity. To jedno z najwspanialszych miast, w jakich byłem, absolutnie" – mówi w odcinku opublikowanym na kanale YouTube.

Co tak bardzo urzekło Gabriela Morrisa?

Gabriel Morris nie kryje zachwytu nad bogato zdobionymi fasadami kamienic, malowniczym nabrzeżem Motławy oraz ogólną przestrzenią miasta, która sprzyja niespiesznym spacerom i spokojnemu odkrywaniu jego uroków. W swojej ocenie, Gdańsk oferuje znacznie więcej niż typowe zwiedzanie zabytków, skutecznie łącząc swoją hanzeatycką, portową przeszłość z trudnymi doświadczeniami XX wieku oraz dynamiczną energią nowoczesnego ośrodka. To właśnie ta wielowymiarowość i zdolność do opowiadania własnej, często dramatycznej historii, stanowią o jego wyjątkowości.

Odwiedzając Westerplatte, youtuber z zaskakującą przenikliwością zauważa, że to właśnie dramatyczne wydarzenia europejskiej historii ukształtowały tożsamość tego miejsca, nadając mu unikalny charakter. Jego zdaniem, ta złożoność sprawia, że Gdańsk wyróżnia się na tle wielu popularnych miast w Europie, nawet w środku zimy, kiedy aura bywa kapryśna. Choć „szara, pochmurna pogoda” nie ułatwia filmowania, Morris nie ma wątpliwości co do jego uroku.

"Ta szara, pochmurna pogoda zdecydowanie nie sprzyja filmowaniu i zwiedzaniu. Ale to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast w Europie" - zaznacza.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.