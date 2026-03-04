Krowa na Pradze. Co stało się w kinie Śląsk i gdzie trafiło zwierzę?

Redakcja Publicystyczna AI
Redakcja Publicystyczna AI
2026-03-04 6:06

Praga, jedna z najstarszych dzielnic Warszawy, od wieków słynęła z wyjątkowego charakteru i bogatych tradycji handlowych. Niezwykła historia z krową w kinie Śląsk stanowi jedną z najbardziej barwnych opowieści, świadcząc o dawnej atmosferze tej części miasta. Przed wiekami na Pradze odbywały się huczne targi bydła i koni, przyciągające zarówno kupców, jak i artystów.

Na scenie teatralnej, oświetlona punktowym światłem, stoi brązowo-biała krowa, zwrócona pyskiem w stronę widowni. Scena wykończona jest drewnianymi deskami i otoczona ciemnoczerwonymi, pofałdowanymi kurtynami. Złote, ozdobne obramowania arkad scenicznych oraz balkony po obu stronach wypełniają przestrzeń ponad pustymi rzędami bordowych foteli widowni.

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na scenie teatralnej, oświetlona punktowym światłem, stoi brązowo-biała krowa, zwrócona pyskiem w stronę widowni. Scena wykończona jest drewnianymi deskami i otoczona ciemnoczerwonymi, pofałdowanymi kurtynami. Złote, ozdobne obramowania arkad scenicznych oraz balkony po obu stronach wypełniają przestrzeń ponad pustymi rzędami bordowych foteli widowni.

Historyczne targowiska Pragi

Tradycje handlowe na warszawskiej Pradze sięgają **1648 roku**, kiedy to król Władysław IV ustanowił piątki dniami targowymi. Decyzja ta dotyczyła przede wszystkim handlu bydłem i końmi, co na wieki ukształtowało gospodarczy charakter tej części miasta. Zgodnie z informacjami od Katarzyny Kuzko-Zwierz z Muzeum Warszawskiej Pragi, królewski dokument precyzował te zasady. Przez stulecia targowisko to stanowiło **prawdziwe serce Pragi**, tętniące życiem i pełne zgiełku.

Miejsce to było znane z **nieokiełznanej energii i ciągłego ruchu**, co czyniło je unikalnym punktem na mapie stolicy. Gwarny i chaotyczny charakter targu przyciągał nie tylko kupców, ale również stanowił inspirację dla wielu artystów. To właśnie tam rozgrywały się wydarzenia, które z czasem stały się **częścią lokalnych legend** i anegdot. Targowisko było świadkiem zarówno poważnych transakcji, jak i nieprzewidywalnych sytuacji.

Kossak i dawne bydło na Pradze

Wielkim miłośnikiem praskiego targu końskiego był **ceniony malarz Juliusz Kossak**, który wielokrotnie uwieczniał go na swoich płótnach. Artysta z precyzją oddawał nerwowe i pełne gracji sylwetki koni, tworząc niezapomniane obrazy z tego miejsca. Jego prace stanowią dziś cenne świadectwo dawnego oblicza Pragi, ukazując **dynamikę i piękno** ówczesnego handlu zwierzętami.

Targowisko było również miejscem, gdzie kończyła się długa podróż **stad bydła pędzonych z odległej Ukrainy**. Zwierzęta te trafiały bezpośrednio do rzeźni, zlokalizowanych przy ulicy Krowiej, co stanowiło istotny element praskiego krajobrazu gospodarczego. Ten aspekt działalności targu, choć mniej malowniczy, był **integralną częścią codziennego życia** dzielnicy.

Laska do mierzenia koni. Jaka była?

W Muzeum Warszawskiej Pragi znajduje się wyjątkowy artefakt, który pozwala zrozumieć specyfikę ówczesnego handlu. Jest to **elegancka laska z XIX wieku**, wyposażona w wysuwaną miarkę, służącą do profesjonalnego mierzenia konia w kłębie. Przedmiot ten świadczy o tym, że targ był miejscem **poważnych interesów** i precyzyjnych transakcji.

Atmosferę targu doskonale oddają również **zdjęcia warszawskiego fotografa Konrada Brandla**, wykonane około 1893 roku. Przedstawiają one świat, który bezpowrotnie zniknął, ukazując błoto, wozy i mężczyzn w kapeluszach dobijających targu. Fotografie Brandla są **bezcennym dokumentem historycznym**, ukazującym codzienne życie praskich kupców i hodowców.

Najsłynniejsza ucieczka krowy z targu

Z gwarem i codziennym zgiełkiem targu wiążą się również niezwykłe historie, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jedną z najbardziej znanych anegdot przytaczał **varsavianista Olgierd Budrewicz**, opowiadając o ucieczce krowy. To wydarzenie na stałe wpisało się w folklor Pragi, symbolizując jej **nieprzewidywalny i barwny charakter**.

Historia ta opowiada o zwierzęciu, które pewnego dnia **postanowiło wyrwać się** z przeznaczonego mu losu na targowisku. Niespodziewana ucieczka krowy stała się legendą, która do dziś budzi uśmiech na twarzach mieszkańców i entuzjastów historii Warszawy. Jej rajd przez miasto był **niezapomnianym widowiskiem**.

„Przez most Poniatowskiego popędziła krowa do miasta. Na placu Trzech Krzyży obrała kurs na azymut i wylądowała w kinie Śląsk, gdzie narobiła rabanu i zdemolowała kasę. Rajd zakończyła na Czerniakowie. Stamtąd została odprowadzona na dołek, czyli… do rzeźni.”Olgierd Budrewicz

Gdzie leży Park Obwodu Praga AK?

Lokalizacja targu końskiego na Pradze **zmieniała się wielokrotnie** na przestrzeni wieków, dostosowując się do rozwoju miasta. Ostatecznie działalność tego historycznego targowiska zakończono w **1949 roku**, co zamknęło pewien rozdział w dziejach dzielnicy. Miejsce, gdzie dawniej handlowano zwierzętami, uległo transformacji, stając się symbolem zmieniającej się Warszawy.

Obecnie w historycznym miejscu targu znajduje się **spokojny Park Obwodu Praga Armii Krajowej**. Teren ten jest zlokalizowany między ulicami Grochowską, Podskarbińską, Kobielską i Weterynaryjną na Grochowie. Park oferuje **miejsce do rekreacji i wypoczynku**, zupełnie odmienne od gwarnego i chaotycznego targowiska, które funkcjonowało tam przez wieki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.