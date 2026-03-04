Krowa na Pradze. Co stało się w kinie Śląsk i gdzie trafiło zwierzę?

Historyczne targowiska Pragi

Tradycje handlowe na warszawskiej Pradze sięgają **1648 roku**, kiedy to król Władysław IV ustanowił piątki dniami targowymi. Decyzja ta dotyczyła przede wszystkim handlu bydłem i końmi, co na wieki ukształtowało gospodarczy charakter tej części miasta. Zgodnie z informacjami od Katarzyny Kuzko-Zwierz z Muzeum Warszawskiej Pragi, królewski dokument precyzował te zasady. Przez stulecia targowisko to stanowiło **prawdziwe serce Pragi**, tętniące życiem i pełne zgiełku.

Miejsce to było znane z **nieokiełznanej energii i ciągłego ruchu**, co czyniło je unikalnym punktem na mapie stolicy. Gwarny i chaotyczny charakter targu przyciągał nie tylko kupców, ale również stanowił inspirację dla wielu artystów. To właśnie tam rozgrywały się wydarzenia, które z czasem stały się **częścią lokalnych legend** i anegdot. Targowisko było świadkiem zarówno poważnych transakcji, jak i nieprzewidywalnych sytuacji.

Kossak i dawne bydło na Pradze

Wielkim miłośnikiem praskiego targu końskiego był **ceniony malarz Juliusz Kossak**, który wielokrotnie uwieczniał go na swoich płótnach. Artysta z precyzją oddawał nerwowe i pełne gracji sylwetki koni, tworząc niezapomniane obrazy z tego miejsca. Jego prace stanowią dziś cenne świadectwo dawnego oblicza Pragi, ukazując **dynamikę i piękno** ówczesnego handlu zwierzętami.

Targowisko było również miejscem, gdzie kończyła się długa podróż **stad bydła pędzonych z odległej Ukrainy**. Zwierzęta te trafiały bezpośrednio do rzeźni, zlokalizowanych przy ulicy Krowiej, co stanowiło istotny element praskiego krajobrazu gospodarczego. Ten aspekt działalności targu, choć mniej malowniczy, był **integralną częścią codziennego życia** dzielnicy.

Laska do mierzenia koni. Jaka była?

W Muzeum Warszawskiej Pragi znajduje się wyjątkowy artefakt, który pozwala zrozumieć specyfikę ówczesnego handlu. Jest to **elegancka laska z XIX wieku**, wyposażona w wysuwaną miarkę, służącą do profesjonalnego mierzenia konia w kłębie. Przedmiot ten świadczy o tym, że targ był miejscem **poważnych interesów** i precyzyjnych transakcji.

Atmosferę targu doskonale oddają również **zdjęcia warszawskiego fotografa Konrada Brandla**, wykonane około 1893 roku. Przedstawiają one świat, który bezpowrotnie zniknął, ukazując błoto, wozy i mężczyzn w kapeluszach dobijających targu. Fotografie Brandla są **bezcennym dokumentem historycznym**, ukazującym codzienne życie praskich kupców i hodowców.

Najsłynniejsza ucieczka krowy z targu

Z gwarem i codziennym zgiełkiem targu wiążą się również niezwykłe historie, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jedną z najbardziej znanych anegdot przytaczał **varsavianista Olgierd Budrewicz**, opowiadając o ucieczce krowy. To wydarzenie na stałe wpisało się w folklor Pragi, symbolizując jej **nieprzewidywalny i barwny charakter**.

Historia ta opowiada o zwierzęciu, które pewnego dnia **postanowiło wyrwać się** z przeznaczonego mu losu na targowisku. Niespodziewana ucieczka krowy stała się legendą, która do dziś budzi uśmiech na twarzach mieszkańców i entuzjastów historii Warszawy. Jej rajd przez miasto był **niezapomnianym widowiskiem**.

„Przez most Poniatowskiego popędziła krowa do miasta. Na placu Trzech Krzyży obrała kurs na azymut i wylądowała w kinie Śląsk, gdzie narobiła rabanu i zdemolowała kasę. Rajd zakończyła na Czerniakowie. Stamtąd została odprowadzona na dołek, czyli… do rzeźni.”Olgierd Budrewicz

Gdzie leży Park Obwodu Praga AK?

Lokalizacja targu końskiego na Pradze **zmieniała się wielokrotnie** na przestrzeni wieków, dostosowując się do rozwoju miasta. Ostatecznie działalność tego historycznego targowiska zakończono w **1949 roku**, co zamknęło pewien rozdział w dziejach dzielnicy. Miejsce, gdzie dawniej handlowano zwierzętami, uległo transformacji, stając się symbolem zmieniającej się Warszawy.

Obecnie w historycznym miejscu targu znajduje się **spokojny Park Obwodu Praga Armii Krajowej**. Teren ten jest zlokalizowany między ulicami Grochowską, Podskarbińską, Kobielską i Weterynaryjną na Grochowie. Park oferuje **miejsce do rekreacji i wypoczynku**, zupełnie odmienne od gwarnego i chaotycznego targowiska, które funkcjonowało tam przez wieki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.