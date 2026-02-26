Pijany kierowca w Bytowie. Jak desperacka próba oszustwa obróciła się przeciwko niemu?

Nocny chaos w Bytowie

Ulica Dworcowa w Bytowie stała się sceną nocnego zniszczenia, które z pewnością na długo zapadnie w pamięć lokalnych mieszkańców. Patrol policji, przejeżdżając przez tę część miasta, natrafił na prawdziwy krajobraz po bitwie. Powalony znak drogowy, roztrzaskany betonowy kosz na śmieci oraz rozsiane wszędzie odłamki plastiku i szkła karoserii wyraźnie wskazywały na poważną kolizję. Była to oczywista oznaka, że sprawca zamiast stawić czoła konsekwencjom, wolał zniknąć w nocnej mgle, pozostawiając za sobą pobojowisko. Takie akty tchórzostwa niestety nie są w Polsce rzadkością, lecz desperacja tego konkretnego kierowcy zaskoczyła nawet doświadczonych funkcjonariuszy.

Mundurowi nie musieli jednak długo szukać sprawcy tego zamieszania. Już po chwili, zaledwie kilka ulic dalej, ich uwagę przykuł samochód, którego uszkodzenia idealnie pasowały do śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia. Widok, jaki zastali wewnątrz pojazdu, był co najmniej osobliwy i mógłby posłużyć jako scenariusz komediowy, gdyby nie powaga sytuacji. Mężczyzna siedzący za kierownicą, najwyraźniej nie spodziewając się tak szybkiego namierzenia, w panice próbował szybko zmienić swoje położenie w aucie.

Kuriozalna zamiana ról

Cała ta desperacka próba zmylenia patrolu rozgrywała się na oczach zbliżających się policjantów. Sprawca, widząc radiowóz, z nagłym zapałem zaczął gwałtownie przesiadać się na fotel pasażera, najwyraźniej licząc na to, że nikt nie zauważy jego manewru. To klasyczna zagrywka, którą pamiętamy z wielu podobnych incydentów, ale rzadko kiedy jest ona skuteczna, zwłaszcza gdy dzieje się to w pośpiechu i pod presją. Taki pośpiech często prowadzi do jeszcze większego obciążenia dowodowego, niż gdyby delikwent po prostu przyznał się do winy od razu.

Na szczęście dla wymiaru sprawiedliwości, i niestety dla samego kierowcy, jego plan spalił na panewce z powodu jednego kluczowego świadka. Pasażer, który stał obok samochodu, bez wahania przyznał funkcjonariuszom, że to jego znajomy, będący pod wpływem alkoholu, prowadził pojazd. Zrelacjonował policjantom, jak 30-latek wjechał w miejskie przeszkody, a następnie szybko skręcił w boczną uliczkę, by tam przeprowadzić błyskawiczną i zupełnie nieudolną zamianę miejsc. Ta szczera relacja była gwoździem do trumny dla prób oszukania organów ścigania.

Kto potwierdził wersję wydarzeń?

Wersję wydarzeń przedstawioną przez pasażera szybko potwierdzili także inni świadkowie zdarzenia, którzy z bliska obserwowali cały rozwój sytuacji. Ich zeznania nie pozostawiły już żadnych złudzeń co do tego, kto był faktycznym sprawcą kolizji i kto próbował uciec przed odpowiedzialnością. Takie zbieżne relacje różnych osób są zawsze kluczowe dla szybkiego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy, a w tym przypadku zadziałały na niekorzyść pijanego kierowcy. To przypomina, że w miejscach publicznych zawsze znajdą się osoby, które widzą więcej, niż mogłoby się wydawać.

Okazało się, że za kółkiem siedział 30-letni obywatel Mołdawii, który po badaniu alkomatem musiał zmierzyć się z prozą policyjnego protokołu. Cała ta nocna eskapada, pełna zniszczeń i nieudolnych prób oszustwa, zakończyła się jego zatrzymaniem i postawieniem przed odpowiedzialnością karną. Ta historia to kolejny przykład tego, jak brak rozsądku i próba uniknięcia konsekwencji mogą jedynie pogorszyć sytuację sprawcy, prowadząc do znacznie poważniejszych zarzutów niż te początkowe.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.