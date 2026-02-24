Maria Znojewska nie żyje. Dlaczego nazywano ją „Aliną”?

Życie i służba Marii Znojewskiej

Maria Znojewska, urodzona w 1923 roku, aktywnie angażowała się w działalność patriotyczną już przed wojną. W 1937 roku wstąpiła do Przysposobienia Wojskowego Kobiet (PWK), gdzie jej instruktorką była kuzynka Irena Majewska-Bojnarowska. Szkolenia odbywały się w Gimnazjum Tomasza Zana w Pruszkowie oraz podczas letnich obozów nad morzem, przygotowując ją do przyszłych wyzwań. Podczas okupacji kontynuowała edukację w ramach tajnego nauczania w Szkole Handlowej, jednocześnie pracując w Zjednoczonych Browarach Haberbusch i Schiele, AG.

Działalność konspiracyjną rozpoczęła w lipcu 1942 roku, służąc w VII Obwodzie „Obroża”, w 6 Rejonie „Helenów”. Jej głównym zadaniem było utrzymywanie łączności między okupowaną Warszawą a obozem przejściowym dla ludności cywilnej Dulag 121 w Pruszkowie. Maria Znojewska regularnie wyprawiała się z Pruszkowa na Wolę i Ochotę, dostarczając kluczowe informacje i wsparcie. Jej rola jako łączniczki była nieoceniona dla funkcjonowania podziemia, zapewniając przepływ niezbędnych wiadomości w trudnych warunkach.

Bohaterstwo podczas Powstania

W trakcie Powstania Warszawskiego, w sierpniu 1944 roku, Maria Znojewska doświadczyła tragicznego zdarzenia. Została ranna od odłamka w nogę w rejonie Placu Narutowicza, co było bezpośrednim wynikiem walk toczących się w stolicy. Pomimo poważnego urazu, natychmiast otrzymała pomoc w pobliskim punkcie opatrunkowym. To heroiczne wydarzenie podkreślało brutalność konfliktu i osobiste poświęcenie uczestników.

Zamiast szukać bezpiecznego schronienia, Maria Znojewska podjęła decyzję o pozostaniu w punkcie opatrunkowym. Tam, pomimo własnych obrażeń, aktywnie pomagała innym rannym powstańcom i cywilom, okazując niezwykłą siłę ducha i empatię. Po zakończeniu wojny kontynuowała swoje życie w Pruszkowie, a następnie, ponad 20 lat temu, osiedliła się w Kaliszu, który stał się jej nowym domem. Jej bezinteresowna postawa stała się symbolem poświęcenia i solidarności w obliczu cierpienia.

Jakie odznaczenia otrzymała?

Za swoje niezwykłe zasługi i bohaterską postawę w czasie wojny, Maria Znojewska została uhonorowana wieloma prestiżowymi odznaczeniami. Wśród nich znalazły się takie wyróżnienia jak Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska oraz Warszawski Krzyż Powstańczy. Otrzymała również Odznakę Weterana Walk o Niepodległość oraz Odznakę Pamiątkową Akcji „Burza”, co świadczy o szerokim uznaniu jej wkładu. Te odznaczenia są świadectwem jej odwagi i niezłomnej służby dla ojczyzny.

Informacja o śmierci Marii Znojewskiej ps. „Alina” została przekazana przez Muzeum Powstania Warszawskiego w poniedziałek, 24 lutego. Instytucja złożyła hołd bohaterskiej łączniczce, przypominając jej pseudonim oraz wiek, w którym odeszła. W komunikacie podkreślono jej rolę w konspiracji i Powstaniu Warszawskim, a także liczne odznaczenia, które otrzymała. Muzeum wyraziło smutek z powodu straty tak ważnej postaci dla historii Polski. „Cześć Jej pamięci!” – tymi słowami Muzeum pożegnało bohaterkę.

Hołd od władz Kalisza

Prezydent Miasta Kalisza, Krystian Kinastowski, również odniósł się do śmierci Marii Znojewskiej, podkreślając jej znaczenie dla lokalnej społeczności. W swoim oświadczeniu zaznaczył, że odejście Pani Marii jest momentem żałoby dla całego miasta, które przez ponad dwadzieścia lat było jej domem. Prezydent wspomniał o jej niezwykłej osobowości i wpływie na mieszkańców. Podkreślił, że była nie tylko bohaterką wojenną, ale również inspirującą postacią dla wielu pokoleń.

Krystian Kinastowski wskazał, że Maria Znojewska była „niezwykle ciepłym, serdecznym człowiekiem”, który potrafił poruszyć serca Kaliszan swoimi opowieściami. Jej życie, jak zaznaczył prezydent, było „pięknym świadectwem odwagi, wierności wartościom i miłości do Ojczyzny”. W imieniu mieszkańców Kalisza złożył rodzinie i bliskim bohaterki najgłębsze wyrazy współczucia oraz zapewnił o wdzięcznej pamięci miasta. Jej dziedzictwo pozostanie żywe w pamięci Kalisza.

