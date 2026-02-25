Śmierć w płomieniach pod Warszawą. Co odkryli śledczy na miejscu tragedii?

Pożar w Łomnej. Jak doszło do tragedii?

Tragiczne zdarzenie miało miejsce w środę, 25 lutego, około godziny 20:15 w miejscowości Łomna, położonej w powiecie nowodworskim, w województwie mazowieckim. Służby ratunkowe zostały wezwane do pożaru budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Kochanowskiego. Zgłoszenie dotyczyło płonącego obiektu, co uruchomiło szeroko zakrojoną akcję ratunkową.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali już rozwinięty pożar, obejmujący znaczne części drewnianego budynku. Obiekt o wymiarach około 10 na 4 na 5 metrów posiadał dach pokryty eternitem, co dodatkowo komplikowało sytuację. Wysoka temperatura i dynamika pożaru utrudniały prowadzenie działań gaśniczych oraz ratowniczych, stwarzając ekstremalnie trudne warunki.

Próba ratunku. Co ustalili strażacy?

Strażacy, pomimo skrajnie trudnych warunków, podjęli próbę ewakuacji osób znajdujących się w płonącym domu. Z wnętrza budynku wydostano dwie osoby, które w momencie ich odnalezienia były nieprzytomne. Zespoły ratunkowe natychmiast przystąpiły do oceny stanu poszkodowanych, walcząc o ich życie w obliczu rozprzestrzeniającego się ognia. W akcji brało udział sześć zastępów straży pożarnej, w tym trzy jednostki z JRG Nowy Dwór Mazowiecki.

Ze względu na silne promieniowanie cieplne, które oddziaływało na poszkodowanych, odstąpiono od czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia. Na miejsce wezwano lekarza. Po przybyciu medyk stwierdził zgon obu osób, co potwierdziło tragiczny bilans pożaru w Łomnej. W akcję zaangażowane były również Ochotnicze Straże Pożarne z Czosnowa, Łomnej i Kazunia Polskiego.

Śledztwo w sprawie pożaru. Jakie są dalsze kroki?

Po zakończeniu intensywnych działań gaśniczych teren, gdzie doszło do tragicznego pożaru, został odpowiednio zabezpieczony przez służby. Rozpoczyna się kluczowy etap dochodzenia, który ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Policja, pod ścisłym nadzorem prokuratora, będzie prowadzić dalsze czynności wyjaśniające i ustalać przyczyny pożaru. W zdarzeniu uczestniczyły również zespół ratownictwa medycznego oraz pogotowie energetyczne, zapewniając wsparcie na miejscu.

Śledczy skupią się na analizie zebranych dowodów, w tym oględzinach miejsca tragedii, zeznaniach świadków oraz ekspertyzach specjalistycznych. Celem jest ustalenie dokładnej przyczyny zapłonu oraz pełnego przebiegu zdarzeń, które doprowadziły do śmierci dwóch osób. Miejski Reporter informuje, że na ulicy Kochanowskiego w Łomnej wprowadzono ruch wahadłowy, a utrudnienia w ruchu mogą potrwać do czasu zakończenia wszystkich czynności przez służby.

